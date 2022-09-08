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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم مختلف وبطارية أكبر.. مواصفات ومزايا ساعة أبل الذكية Watch Urtla.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل خلال فعاليات مؤتمرها "Far Out" المنعقد بمقر الشركة عن سلسلة ساعاتها الذكية الجديدة Watch Urtla التي تأتى بتصميم غير تقليدى عن المعتاد من Apple
وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز مميزات الساعة الجديدة....
ساعة أبل الذكية Watch Ultra
بنية من التيتانيوم المتين بدلا من الفولاذ التقليدى
تصميم غير تقليدى عن المعتاد من Apple
البطارية الأكبر حجما بين مثيلاتها
تصميم بنتوء على الجانب يحمل زرا إضافيا
التاج الدوار المميز لطراز Apple Watch Urtla
تباع بسعر 799 دولارا أمريكيا
تستهدف بشكل خاص الرياضيين ومن يتمرنون كثيرا