شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم مختلف وبطارية أكبر.. مواصفات ومزايا ساعة أبل الذكية Watch Urtla.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل خلال فعاليات مؤتمرها "Far Out" المنعقد بمقر الشركة عن سلسلة ساعاتها الذكية الجديدة Watch Urtla التي تأتى بتصميم غير تقليدى عن المعتاد من Apple

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز مميزات الساعة الجديدة....



ساعة أبل الذكية Watch Ultra

بنية من التيتانيوم المتين بدلا من الفولاذ التقليدى

تصميم غير تقليدى عن المعتاد من Apple

البطارية الأكبر حجما بين مثيلاتها

تصميم بنتوء على الجانب يحمل زرا إضافيا

التاج الدوار المميز لطراز Apple Watch Urtla

تباع بسعر 799 دولارا أمريكيا

تستهدف بشكل خاص الرياضيين ومن يتمرنون كثيرا