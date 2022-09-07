أبل تكشف عن iPhone 14 وiPhone 14 Plus.. تعرف على السعر والمواصفات

الشارقة - اميمة ياسر -

طرحت شركة أبل الأمريكية، خلال مؤتمرها السنوي الذي عُقد اليوم الأربعاء، عن هواتفها‏ الجديدة iPhone 14 mini وiPhone 14 بقياس 6.1 بوصة، وiPhone 14 Plus بقياس 6.7 بوصة.

وانطلق اليوم مؤتمر أبل السنوي 2022 الذي تكشف خلاله الشركة عن أحدث منتجات الشركة، تحت عنوان (FAR OUT.. أبعد بكثير).

وطرحت الشركة آيفون 14 وآيفون 14 بلس بأقوى شاشات سبق وأن طرحت بها هواتف آيفون، وتتاح بـ5 ألوان مختلفة، الهاتف بإصداريه يعمل برقاقة متطورة A15.

وتأتي كاميرا آيفون 14 آيفون الجديدة بدرجة 12 ميجابيكسل.

وأعلنت أبل عن إجراء تحسينات بنسبة 49% على قدرة الكاميرا بهاتف آيفون لالتقاط صور في درجة إضاءة منخفضة.

والكاميرا الأمامية من هاتف آيفون 14 محسنة بدرجة 38% في عملية التقاط الصور في درجة إضاءة منخفضة.

وكاميرا آيفون 14 تطرح بخاصية جديدة باسم photonic engine، تلتقط مزيداً من التفاصيل والألوان في درجة إضاءة منخفضة.

كما أعلنت أبل رسمياً إلغاء استخدام منفذ شريحة خط الهاتف التقليدية SIM، واستبدالها بتقنية eSIM الإلكترونية.

ويطرح هاتف آيفون 14 بخواص جديدة تشمل خاصية استشعار تعرض المستخدم لحادث سير، تلك الخاصية المشابهة للتي زودت بها ساعة أبل الجديدة Series 8.

وأكدت الشركة تزويد الهاتف بخاصية إجراء مكالمات بأماكن لا تحتوي على تغطية باستخدام القمر الصناعي الأقرب في حالات الطوارئ، الخاصية تعرف باسم خاصية الطوارئ "SOS" عبر القمر الصناعي.

وخاصية الاتصال بالقمر الصناعي، تعمل عن طريق توجيه الهاتف لأحد الأقمار الصناعية عن طريق نظام مدمج بالهاتف لتحديد مدار الأقمار الصناعية، الخاصية ستسمح للهاتف بإجراء رسائل نصية قصيرة خلال 15 ثانية في حالة صفاء الأجواء.

ويأتي هاتف آيفون 14 بسعر 799 دولارا بنفس سعر آيفون 13، أما آيفون 14 بلس بسعر 899 دولارا.