شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن هاتفيها ايفون 14 برو و Pro Max بنوتش متحركة وكاميرا قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل رسميًا عن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، حيث يحتوي كلا الهاتفين على فتحة جديدة على شكل "حبة" تحل محل النوتش ويمكن ضبطه ديناميكيًا، في أول إعادة تصميم للشاشة الكبيرة منذ أن قدمت أبل جهاز iPhone X في عام 2017، ويحتوي كلا الجهازين أيضًا على شريحة A16 Bionic أسرع وشاشة تعمل دائمًا.

وقد أطلق الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، تيم كوك، على iPhone 14 Pro و Pro Max اسم "مجموعة المحترفين الأكثر ابتكارًا حتى الآن"، وسيبدأ سعر iPhone 14 Pro من 999 دولارًا ، ويبدأ سعر iPhone 14 Pro من 1099 دولارًان وسيتوفر كلاهما للطلب المسبق في 9 سبتمبر ، ومتوفر في المتاجر في 13 سبتمبر.

ولعل أول تغيير ملحوظ في التصميم مع طرازات iPhone 14 Pro هو الشاشة، فبينما ستقدم أبل الخيارات المعتادة 6.1 و 6.7 بوصة ، يتم استبدال الشق بفتحة على شكل حبة تحتوي على مكونات Face ID وفتحة دائرية ثانية للكاميرا الأمامية.

ونقلت أبل مستشعر القرب خلف الشاشة ، وستظهر الإشعارات الآن من الدرجة الأولى في الرسوم المتحركة، وتطلق أبل على هذا النظام اسم Dynamic Island، وسوف تتكيف الإخطارات والتنبيهات وتتحرك حول الشق على شكل حبوب ، وتميل Apple حقًا إلى كيفية تنشيط النظام واستخدامه للإشعارات الجديدة.

كما عرضت أبل مجموعة متنوعة من الطرق التي ستتحرك بها Dynamic Island وتعمل في الممارسة العملية ، بما في ذلك عناصر واجهة النشاط المباشر التي تظهر في الحياة والرسوم المتحركة وعناصر التحكم في الموسيقى، وعند التمرير للعودة إلى المنزل ، ستنتقل مهام الخلفية مثل تشغيل الموسيقى إلى الجزيرة.

وسيتضمن كل من iPhone 14 Pro و 14 Pro Max شاشة تعمل دائمًا مع ميزة أداة قفل الشاشة الجديدة في نظام التشغيل iOS 16، وستدعم معلومات مثل التذكيرات وأحداث التقويم والطقس دون الحاجة إلى الاستيقاظ للشاشة هو - هي. حتى أن هناك حالة سكون لخلفيات iOS 16 ستجعلها أكثر قتامة لاستخدام طاقة بطارية أقل.

كما يوجد داخل طرازات iPhone 14 Pro شريحة Apple A16 Bionic، وركزت Apple على كفاءة الطاقة والعرض والكاميرا بشريحتها الجديدة. تشتمل وحدة المعالجة المركزية سداسية النواة على نواتين عالي الأداء يستخدمان طاقة أقل بنسبة 20 في المائة ، وأربع نوى كفاءة تستخدم ثلث الرقائق من المنافسين.

وتساعد رقائق A16 الجديدة هذه في تشغيل الرسوم المتحركة السلسة الموجودة في ميزة Dynamic Island ، وستعمل أيضًا على تشغيل نظام الكاميرا الجديد من أبل، ولأول مرة على الإطلاق ، يتحرك iPhone بعيدًا عن مستشعر 12 ميجابكسل إلى مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، وتحتوي الكاميرا الرئيسية الجديدة على تحسينات تصل إلى مرتين للتصوير في الإضاءة المنخفضة ، وكل ذلك باستخدام مستشعر رباعي البكسل بفتحة f / 1.78 وبُعد بؤري 24 مم.

بالنسبة لمعظم الصور، سيأخذ المستشعر صورًا مجمعة بدقة 12 ميجابكسل لزيادة التقاط الضوء، ويسمح هذا أيضًا لشركة Apple بقص المستشعر بطرق مختلفة لتقديم تقريب حقيقي 2x بطول بؤري 48 مم، ويجب أن ينتج عن ذلك بعض الصور الرائعة ، كما أن المستشعر الجديد يعمل على تحسين التفاصيل بتنسيق ProRAW من Apple.

كاميرا فائقة الاتساع مع تحسينات على تصوير الماكرو وتحسين 3x في الإضاءة المنخفضة. تم أيضًا إعادة تصميم الفلاش على نظام كاميرا iPhone 14 ، لذا فهو أكثر سطوعًا ويتفاعل مع الطول البؤري للصور.

إذا كنت مهتمًا بتصوير الفيديو ، فمن المؤكد أن طرز iPhone 14 Pro قد وفرت لك التغطية. يمكن للوضع السينمائي الآن إجراء دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية و 4 K بمعدل 24 إطارًا في الثانية.