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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل حاليا خلال فعاليات مؤتمرها "Far Out" المنعقد بمقر الشركة عن سلسلة ساعاتها الذكية الجديدة عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE، والتي تأتى بألوان جديدة منها: midnight- silver- starlight
وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز مميزات الساعة الجديدة...
الذكية Watch SE
أبل تكشف رسميا عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE
تأتى بألوان جديدة منها: midnight- silver- starlight
تمتلك نفس مستشعرات الحركة مثل Series 8
ميزة اكتشاف الأعطال
شريحة S8 مثل سلسلة 8
يمكن اقترانها بجهاز iPhone باستخدام الإعداد العائلى
تبدأ بسعر 249 دولارا لنسخة GPS
299 دولارا لنسخة الاتصال الخلوى
متاحة للطلب الآن مع الحصول عليها فى 16 سبتمبر