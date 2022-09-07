علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل حاليا خلال فعاليات مؤتمرها  "Far Out" المنعقد بمقر الشركة عن سلسلة ساعاتها الذكية الجديدة عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE، والتي تأتى بألوان جديدة منها: midnight- silver- starlight

 

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز مميزات الساعة الجديدة...


الذكية Watch SE

 

أبل تكشف رسميا عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE

تأتى بألوان جديدة منها: midnight- silver- starlight

تمتلك نفس مستشعرات الحركة مثل Series 8

ميزة اكتشاف الأعطال

شريحة S8 مثل سلسلة 8

يمكن اقترانها بجهاز iPhone باستخدام الإعداد العائلى

 تبدأ بسعر 249 دولارا لنسخة GPS

299 دولارا لنسخة الاتصال الخلوى

متاحة للطلب الآن مع الحصول عليها فى 16 سبتمبر

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MO Nasa

MO Nasa

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