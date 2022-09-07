شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل حاليا خلال فعاليات مؤتمرها "Far Out" المنعقد بمقر الشركة عن سلسلة ساعاتها الذكية الجديدة عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE، والتي تأتى بألوان جديدة منها: midnight- silver- starlight وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز مميزات الساعة الجديدة...

الذكية Watch SE أبل تكشف رسميا عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE تأتى بألوان جديدة منها: midnight- silver- starlight تمتلك نفس مستشعرات الحركة مثل Series 8 ميزة اكتشاف الأعطال شريحة S8 مثل سلسلة 8 يمكن اقترانها بجهاز iPhone باستخدام الإعداد العائلى تبدأ بسعر 249 دولارا لنسخة GPS 299 دولارا لنسخة الاتصال الخلوى متاحة للطلب الآن مع الحصول عليها فى 16 سبتمبر