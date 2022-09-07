شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 14 برو أول هاتف من أبل يصل "بنوتش" متحرك .. اعرف مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل رسميًا عن هاتف ايفون 14 iPhone 14 Pro، والذى يتميز بفتحة "نوتش" جديدة على شكل حبة تحل محل النوتش ويمكن ضبطه ديناميكيًا، في أول إعادة تصميم للشاشة الكبيرة منذ أن طرحت أبل جهاز iPhone X في عام 2017، ويصف الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، iPhone 14 Pro بأنه "أكثر مجموعة احترافية ابتكارًا حتى الآن".

أول تغيير ملحوظ في التصميم مع طرازات iPhone 14 Pro هو العرض، فبينما ستقدم أبل الخيارات المعتادة 6.1 و 6.7 بوصة ، يتم استبدال الشق بفتحة على شكل حبة تحتوي على مكونات Face ID وفتحة دائرية ثانية للكاميرا الأمامية.

ويصل iPhone 14 Pro بعد ترقيات متواضعة لطرازات iPhone 13 Pro العام الماضي ، والتي انتقلت إلى عرض معدل تحديث عالي 120 هرتز ProMotion وثلاث كاميرات جديدة تمامًا، و على جانب Android ، تمتلك Samsung Galaxy Fold 4 الذي يجمع بين تجربة الجهاز اللوحي والهاتف في جهاز واحد ، و Galaxy Flip 4 الذي يطوى إلى النصف.