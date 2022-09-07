شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مميزات وأسعار ساعة أبل الذكية الجديدة Watch Series 8 .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها "Far Out" المنعقد بمقر الشركة، كشفت شركة أبل حاليا عن ساعاتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 8، والتى تأتى بشاشة أكبر، ولكنها بنفس التصميم الأساسي، كما أنها تمتلك وجوه جديدة للساعة ، فضلا عن شاشة أكثر سطوعًا لتسهيل القراءة عند انخفاض المعصم.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز مميزات الساعة الجديدة:



ساعة أبل الذكية الجديدة Watch Series 8

شاشة بمقاس 41 أو 45 ملليمترا

الشاشة أكثر سطوعا لتسهيل القراءة

الساعة متاحة بداية من 16 سبتمبر

النسختان بسعر 399 و499 دولارا

متاحة بعدة ألوان: midnight starlight والفضى والأحمر المنتج

حصلت على ميزات إضافية للاتصال والسلامة الصحية:

مستشعر درجة حرارة جديد لصحة المرأة

ميزة أعطال للكشف عن حوادث اصطدام السيارات