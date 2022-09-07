شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن هاتفيها ايفون 14 و14 iPhone Plus .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن جهازى iPhone 14 و 14 Plus، مع الحفاظ على الكثير من تصميم iPhone 13 ، بما في ذلك الشق الخاص بكاميرا الصور الشخصية للهاتف ومستشعرات Face ID، وهذا يتماشى مع الشائعات التي أشارت إلى أن 14 طرازًا من طراز Pro فقط ستفقد الدرجة، وفي كلتا الحالتين، يبدو الطراز 14 كثيرًا مثل 13 للوهلة الأولى، بنفس الشاشة المسطحة والقضبان.

ويمتلك هاتف iPhone 14 شاشة 6.1 بوصة، بينما يوفر 14 Plus شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة، وطراز 14 Plus يوفر فى عمر للبطارية أفض من أى أيفون، ويستمر كلا الطرازين في تقديم مجموعة شرائح A15 Bionic العام الماضي - وهو تحول كبير لشركة أبل، التي قدمت عادةً معالجًا جديدًا تستخدمه مجموعة iPhone بالكامل كل عام.

في مقدمة الكاميرا، هناك كاميرا رئيسية واسعة للغاية، وكاميرا رئيسية جديدة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f / 1.5 واستقرار قائم على المستشعر، وتدعي شركة Apple أن هناك تحسنًا بنسبة 49٪ في جودة الصور في الإضاءة المنخفضة ، وأن الوضع الليلي أسرع مرتين الآن.

وهناك أيضًا كاميرا TrueDepth جديدة بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة حول الجهة الأمامية، وتقول Apple إنها تطبق أيضًا معالجة الصور Deep Fusion في وقت مبكر من خط أنابيب الصورة ، مما يحسن أداء الإضاءة المنخفضة وتجسيد اللون ، ويطلق على هذه التقنية اسم "المحرك الضوئي".