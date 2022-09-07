شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن سماعتها الجديدة AirPods Pro بمميزات جديدة بـ 249$ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل اليوم عن الجيل الثاني من AirPods Pro مع شريحة H2 مطورة، توفر ما يصل إلى ضعف إلغاء الضوضاء النشطة، وأكثر من ذلك، وتقول أبل إن AirPods Pro الجديدة توفر عمرًا أطول للبطارية، مع ما يصل إلى ست ساعات من الاستماع لكل شحنة، وتوفر علبة الشحن الآن ما يصل إلى 30 ساعة من إجمالي وقت الاستماع ، مقارنة بـ 24 ساعة لجهاز AirPods Pro الأصلي.

وتتميز علبة الشحن الجديدة أيضًا بدعم Find My مع مكبر صوت مدمج وحبل مدمج والمزيد، وتصل بسعر 249 دولارا.