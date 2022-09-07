شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام watchOS 9 يوفر وضع الطاقة المنخفض الجديد على ساعات أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل اليوم أن watchOS 9 سيحتوى على وضع طاقة منخفض جديد على Apple Watch Series 4 والأحدث، وعند تمكين وضع الطاقة المنخفضة، ستتمكن Apple Watch من الحصول على ما يصل إلى 36 ساعة من عمر البطارية لكل شحنة.

عندما تكون Apple Watch في وضع الطاقة المنخفضة، ستظل العديد من الميزات الأساسية متاحة، بما في ذلك تتبع النشاط، واكتشاف السقوط، ولكن سيتم تعطيل بعض الميزات مثل الشاشة التي تعمل دائمًا واكتشاف التمرين لتقليل استهلاك الطاقة.

وضع الطاقة المنخفضة الجديد في watchOS 9 منفصل عن وضع Power Reserve الموجود في Apple Watch والذي لا يعرض الساعة إلا عند التمكين.

يعد وضع الطاقة المنخفضة إحدى الميزات الجديدة التي ستتوفر على Apple Watch Series 8 الجديد كليًا و Apple Watch SE، والمتوفرة للطلب المسبق بدءًا من اليوم وستطلق في 16 سبتمبر. ميزات جديدة أخرى لـ Apple Watch تشتمل السلسلة 8 على مستشعر لدرجة حرارة الجسم يركز على صحة المرأة واكتشاف حوادث السيارات.

بالنسبة إلى Apple Watch Urtla الجديد المتطور ، قالت Apple إن ميزة تحسين البطارية الجديدة ستتوفر في وقت لاحق من هذا العام والتي تتيح للجهاز الحصول على ما يصل إلى 60 ساعة من عمر البطارية لكل شحنة. يبدو أن هذه الميزة ستكون منفصلة عن وضع الطاقة المنخفضة.