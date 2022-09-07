شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch ultra بتصميم مختلف وبطارية أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما هو متوقع ، خلال حدث الإعلان عن iPhone 14 اليوم، كشفت شركة أبل النقاب عن عدد قليل من الأجهزة الأخرى إلى جانب الهواتف الذكية الجديدة، بما في ذلك سلسلة ساعات Watch Series 8، وجاء ضمن هذه السلسلة طراز جديد تمامًا يسمى Apple Watch Urtla ، والذي تحتوى على تصميم غير تقليدي إلى حد ما على الساعات الذكية المعتادة من Apple.

ويضم التصميم نتوءا على الجانب، يحمل زرًا ماديًا إضافيًا، بالإضافة إلى التاج الدوار المألوف، وهو ما يتعارض إلى حد ما مع فلسفة التصميم الموحدة التقليدية للشركة، ولكنه أيضًا يجعل طراز Apple Watch Urtla فريدًا من نوعه بين البقية.

تتميز ساعة Apple Watch Urtla الجديدة ببنية التيتانيوم المتينة المتميزة، على عكس الفولاذ المقاوم للصدأ التقليدي، ومما لا يثير الدهشة - أن هذه الساعة الذكية تأتي بسعر باهظ يبلغ 799 دولار لتتناسب مع المظهر "Urtla" / "Premium" بالكامل.

ربما تكون الميزة الأبرز لهذه الساعة الذكية للمستخدم العادي هي بطاريتها الضخمة، وكالعادة ، يرمز اسم "Urtla" إلى شيء إضافي، وإلى جانب البطارية الأكبر حجمًا ، تستهدف هذه الساعة الذكية بشكل خاص الأشخاص الذين يمارسون التدريبات بكثرة ، وحتى الرياضيين،