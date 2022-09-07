شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن الجيل الثانى من ساعتها الذكية Watch SE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد فى الولايات المتحدة، كشفت شركة أبل عن الجيل الثاني من ساعتها الذكية Watch SE والتى تأتى في ألوان جديدة بما في ذلك "midnight, silver, starlight"، والتى قالت عنها أبل أنه تمت خلال عملية إنتاج جديدة تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 80 بالمائة.

وبحسب الشركة تمتلك SE نفس مستشعرات الحركة مثل Series 8 لاكتشاف الأعطال، و شريحة S8 ، مثل السلسلة 8، كما يمكن إقرانها بجهاز iPhone الخاص بك باستخدام الإعداد العائلي، وهي تبدأ بسعر 249 دولارًا لنسخة لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، و 299 دولارًا للساعة التى توفر الإتصال الخليوي ، ويمكن طلبها بداية من اليوم، والحصول عليها في 16 سبتمبر.