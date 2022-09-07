شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن سلسلة ساعاتها Watch Series 8.. بـ 399 و499 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل حاليا خلال فعاليات مؤتمرها "Far Out" المنعقد بمقر الشركة عن سلسلة ساعاتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 8، والتى تأتى بشاشة أكبر، ولكنها بنفس التصميم الأساسي، كما أنها تمتلك وجوه جديدة للساعة ، فضلا عن شاشة أكثر سطوعًا لتسهيل القراءة عند انخفاض المعصم.

وستكون الساعة متاحة بداية من 16 سبتمبر، بسعر 399 دولارا و499 دولارا، و ستكون متاحة بعدة ألوان: midnight starlight ، والفضي، والأحمر المنتج.

وتقدم Apple Watch Series 8 الجديدة نفس أحجام الشاشة مثل سابقتها. بمقاس 41 مم و 45 مم، ولا تزال الواجهة تبدو كما هي، ولكن السلسلة الجديدة حصلت على مزيد من الميزات الخاصة بالسلامة الصحية والاتصال، بما في ذلك مستشعر درجة حرارة جديد لصحة المرأة، كما أنها توفر العديد من المميزات القديمة مثل التواصل ، والأشياء الإنتاجية السريعة ، واللياقة البدنية ، واللياقة البدنية ، والصحة ، والصحة.

وقد طرحت Apple أخيرًا مستشعر درجة حرارة الجسم الجديد، ومن خلال مستشعرين لدرجة الحرارة - أحدهما في الأسفل والآخر في الشاشة - ستكون Apple Watch Series 8 أساسية لصحة المرأة من خلال تتبع دورة الإباضة.

وستكشف Apple Watch Series 8 أيضًا عن حوادث اصطدام السيارة ، من خلال ميزة اكتشاف الأعطال الجديدة. إنه يعمل تمامًا مثل اكتشاف السقوط. عندما تعتقد الساعة أنك تعرضت لحادث ، فإنها تسألك ثم تتصل بالطوارئ. يستخدم تقنية جديدة مع المزيد من مستشعرات الجيروسكوب.