نوة «غسيل البلح» تضرب الإسكندرية.. ورفع الرايات الحمراء على الشواطئ.. وتحذيرات عاجلة للمصطافين

الشارقة - اميمة ياسر - ضربت نوة " غسيل البلح " الإسكندرية لليوم الثاني، وهى من النوات التي تشهدها المحافظة في أواخر فصل الصيف، وتتساقط خلالها الأمطار الخفيفة بالرغم من تعرض المدينة للطقس الحار نهارا.

من جانبها، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار حالة عدم استقرار البحر، وارتفاع الأمواج على معظم الشواطئ، حيث تتأثر معظم الشواطئ بارتفاع الأمواج وخاصة شواطئ القطاع الغربي.

وأعلنت الإدارة، رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربى ومنع النزول للبحر قطعيا بشواطئ العجمى، أما شواطئ القطاع الشرقي قامت برفع الراية الصفراء فيما عدا بعض الشواطئ التى لم تتأثر نتيجة تواجد حواجز الأمواج أمامها مثل:

1-ابوهيف المميز

2-اسحاق حلمي

3-ايناس حقي

4-ميامي العام

5-السرايا العام

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وتحذر محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة، بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطىء التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وبدأت نوة غسيل البلح، الثلاثاء ومستمرة لمدة 3 أيام تنتهى الخميس 8 سبتمبر.

وهي نوة مرتبطة برأس السنة القبطية، وتأتي تزامنا مع 11 سبتمبر من كل عام، ويطلق عليها المصريون نوة غسيل البلح لارتباطها بظهور موسم البلح في الأسواق بكثافة.