احصل على لعبة Spider Man Remastered عند شراءك لبطاقات GeForce RTX 30 من Nvidia

لعبة Spider Man Remastered اعلنت عن توافرها Nvidia مجانًا لكل من يقوم بشراء بطاقات GeForce RTX 3080 او 3080Ti او 3090 او 3090Ti أو اجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) او أجهزة الكمبيوتر المبنية مسبقًا والمزودة بهذه البطاقات لدى أي شركة شريكة مع Nvidia، كل من يقوم بعملية الشراء هذه سيحصل على اللعبة بشكل مجاني ضمن حزمة Marvel’s Spider Man Remastered GeForce RTX PC

اشتر GeForce RTX واحصل على Spier Man Remastered

تم دعم لعبة Marvel Sipder-Man Remastered بتأثيرات تتبع الأشعة وNvidia DLSS لتسريع الأداء، وبفضل أنوية كروت شاشة GeForce RTX RT Cores وNvidia DLSS توفر GeForce RTX 3080 و3080Ti و3090 و3090Ti تجربة فائقة مع مرئيات مذهلة للألعاب وسلاسة عالية وبالغة تبلغ 120 إطارًا في الثانية.

فيديو اللعبة

لعبة Marvel’s Spider Man Remastered على أفضل جودة

من خلال لعب اللعبة على بطاقة رسومات GeForce RTX سختبر اللاعبون اللعبة المحسنة باستخدام تقنيات مثل Nvidia FLSS وNvidia DLAA وتأثيرات تتبع الأشعة التي تمت ترقيتها وتحسينها لتعمل بشكل أسرع على GeForce RTX ذلك بسبب أنوية RT المخصصة لذلك في وحدة معالجة رسوميات RTX، تقول Nvidia بأن الشركاء المشاركين في هذه الحزمة سيتم الإعلان عنهم في كل بلد عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي تويتر وانستجرام وفيسبوك.