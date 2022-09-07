مستشعر Sony IMX800 الجديد كليًا وما الذي يقدمه في هاتف Honor70

مستشعر Sony IMX800..اعتادت شركة Sony أن تكون الأفضل في صناعة مستشعرات الكاميرات التي تقدمها لشركات الهواتف، كـ Samsung و realme و Xiamoi، وHonor..والتي هي ما يقوم عليها مقالنا اليوم تحديدًا من خلال هاتفها الجديد Honor70، وقد قدمت العديد من المستشعرات التي قدمت ولازالت تقدم آداء مبهر، ومن أبرزها مستشعر IMX766 في كاميرا هاتف realme GT2 Master Explorer، والذي قدم آداء مبهر وسأبرزه معكم في خلال المقال التالي، الذي سنلقي فيه الضوء على مستشعر IMX800.

انتشرت الأخبار مؤخرًا قبل صدور هاتف Honor70، عن تطوير شركة Sony لمستشعر جديد والذي شاع بأنه من أقوى وأكبر المستشعرات، التي تستطيع تقديم آداء مبهر لكاميرا الهواتف التي تقع في الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا، والآن قد رأينا أن الإشاعات قد صارت حقيقة بعدما رأينا هاتف Honor70 الذي أُطلق بمستشعر Sony IMX800، والذي تنطبق عليها الصفات المميزات التي ذكرتها، والذي طورته شركة Sony لينضم للمستشعرات ذات الحجم الكبير، كالذي كان في هاتف Honor Magic4 pro والذي كان حجمه 1.56/1، فما هي مواصفات مستشعر IMX800 التي قدمته شركة Sony لأول مرة لشركة Honor في هاتفها الجديد Honor70؟

مميزات ومواصفات مستشعر IMX800 الجديد

يأتي المستشعر بحجم كبير نسبيًا؛ حيث يأتي بحجم 1/1.49 بوصة، والذي يأتي بدعمه دقة 54 ميجابيكسل لكاميرا هاتف Honor70، والذي أبهرني بمستوى التصوير الذي رأيته من خلال مراجعة مستخدميه لقدرة الكاميرا الخاصة به، والتي سأوافيكم بها في أخر فقرة بالمقال، تصل دقة هذا المستشعر إلى 6144 بيكسل × 8768 بيكسل، ويدعم خاصية الدمج والتي تدعي بـ Binning ، حيث يأتي بتقنية الدمج تلك بدمج 4 بيكسل في بيكسل واحد، يصل حجم البيكسل إلى 2.0 ميكروميتر بداية من 1.0 ميكروميتر عند تفعيل خاصية دمج البيكسلات والتي تعد ميزة قوية في كاميرا الهاتف، وقد يدردش البعض فيما بينهم عن أهمية رقم البيكسل للكاميرا، فهناك كاميرات للهواتف تصل إلى قدرة 108 ميجابيكسل، ولكن ما يهم حقًا هو مستشعر الكاميرا الذي يقدم الأداء الحقيقي لكاميرا الهاتف، والمستشعر الذي تحدثنا عنه هنا هو Sony IMX800!

هل يصنع فارقًا كبير؟

من المستشعرات الهامة التي سبقت IMX800 في الإصدار Sony IMX766 الذي أخبرتكم سلفًا أنه أتى في هاتف realme GT2 Master Explorer والذي تستطيعون رؤية قدرته تاليًا.

صورة ملتقطة من كاميرا هاتف realme GT2 Master Explorer

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أما مستشعر IMX800 قد قدم أداء أقوى بفارق واضح وملحوظ، في هاتف Honor 70، والذي نستطيع رؤيته تاليًا.

صور ملتقطة من كاميرا هاتف Honor70

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