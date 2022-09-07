شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تطوّر محركا فضائيا كهرومغناطيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة "ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية بتصميم محرك كهرومغناطيسي ستستخدمه مختلف الأجهزة الفضائية وفقا لما نقله موقع RT.

وقامت شركة "ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية بتصميم محرك كهرومغناطيسي ستستخدمه مختلف الأجهزة الفضائية.

بما فيه الأقمار الصناعية والمرْكبات الفضائية متعددة الاستخدام، وقد قدّمت الشركة طلبا بتلقي براءة الاختراع إلى المعهد الروسي للملكية الصناعية.

وجاء في طلب براءة الاختراع أن المحرك الفضائي الكهرومغناطيسي يحوّل الطاقة الكهربائية الواردة من مصدر التيار المستمر الذي يحمله الجهاز الفضائي إلى الطاقة الحركية. وأشار طلب براءة الاختراع إلى أن المحرك يتضمن آليتي التحريض الكهربائي المتوزعتين على جانبي الجهاز الفضائي.

يذكر أن شركة "ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية تتخصص في إنتاج أقمار "جلوناس" الصناعية للملاحة الفضائية وأقمار "جونيتس" للاتصالات وأقمار "لوتش" لترحيل الإشارات في الفضاء.

وتولت الشركة عام 2020 مهمة إنتاج القمر الصناعي الأنجولي "أنجوسات - 2" الذي حل محل "أنجوسات – 1" الفاشل.