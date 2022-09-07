شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انتشار "بوست" مزيف عن إختراق فيس بوك.. كيف تؤمن حسابك على منصة الأشهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رودا شبكة الفيس بوك مؤخرا منشورا جاء فيه :"ياجماعة الموضوع طلع بجد ما حدش يفتح الفيس بكره .. مجموعة هكر هيستولوا علي ميتا بكره وهيعملوا اوبشن ان رسايلك الخاصة كلها هتنزل علي صفحتك العامة وهنتفضح كلنا"، وهو الأمر الذى أثار مخاوف البعض من حدوث مثل هذا الامر، فيما شارك البعض الآخر هذا المنشور على سبيل التسلية.

ومن جهتها لم تكشف شركة ميتا عن أي تحذير يتعلق بإختراق حسابات مستخدميها، إضافة إلى أن مثل هذه الهجمات لا يمكن القيام بها على كافة حسابات المستخدمين.

ورغم أن العديد ممن شاركو هذا المنشور سواء من الصفحات أو الحسابات قالوا ان الأمر من باب التحذير أو ربما يدعو للسخرية، إلا أنه لم يتم ذكر مصدر هذه التحذيرات، ولعل السبب وراء ذلك هو محاولة للحصول على مزيد من التفاعل بين المستخدمين، وهي الحيل التى يلجأ إليها البعض لزيادة التفاعل على حسابه.

كيفة تؤمن حسابك على فيس بوك؟

- تغيير كلمة مرور فيس بوك

أول شيء يجب عليك فعله هو تغيير كلمة مرور حساب فيس بوك الخاص بك، حيث يجب التأكد أيضًا من اختيار كلمة مرور معقدة ومختلفة تمامًا عن ذى قبل، فعلى سبيل المثال، لا تغير كلمة مرورك من "qwerty123" إلى "qwerty1234"، تأكد أيضًا من عدم مشاركة كلمة المرور مع أى حسابات أخرى.

خطوات تغيير كلمة مرور حساب فيس بوك

1. من إعدادات فيس بوك، اختر خيار الأمان وتسجيل الدخول.

2. ضمن قسم تسجيل الدخول، انقر فوق الزر تغيير كلمة المرور.

3. أدخل كلمة المرور الحالية والجديدة وانقر فوق حفظ التغييرات.

- قم بتسجيل الخروج من حسابك على فيس بوك من أى مكان.

الآن بعد أن قمت بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، تحتاج إلى تسجيل الخروج من فيس بوك من أى مكان قمت فيه بتسجيل الدخول أو قام أى شخص آخر بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول المسروقة، اتبع الخطوات:

1. توجه إلى إعدادات فيس بوك واضغط على خيار الأمان وتسجيل الدخول.

2. ضمن قسم "مكان تسجيل الدخول"، انقر فوق الزر "إظهار المزيد".

3. ثم، انقر فوق تسجيل الخروج لجميع الجلسات.

سيؤدى القيام بذلك إلى تأمين حسابك بشكل أكبر والتأكد من أن أى شخص بما فيهم أنت قد تم تسجيل خروجك من حسابك على فيس بوك.

- قم بتمكين المصادقة الثنائية وإزالة جميع عمليات تسجيل الدخول المصرح بها:

تعد المصادقة الثنائية هى الوسيلة الأكثر شيوعًا لإضافة طبقة أمان إضافية إلى أى حساب، حيث سيساعد القيام بالشيء نفسه على فيس بوك على منع تسجيل الدخول غير المصرح به، وهنا كيفية القيام بذلك:

لتمكين 2FA على فيس بوك، توجه إلى الإعدادات - > الأمان وتسجيل الدخول - > المصادقة الثنائية - > وقم بتمكينها - > حدد طريقة 2FA المفضلة وأكمل الإعداد.

بمجرد الانتهاء من ذلك، تحتاج إلى إزالة جميع عمليات تسجيل الدخول المصرح بها: لهذا، انقر فوق تسجيلات الدخول المعتمدة، وحدد جميع عمليات تسجيل الدخول المسجلة وانقر فوق الزر إزالة

- قم بتمكين تنبيهات تسجيل الدخول ليتم إخطارك بعمليات تسجيل الدخول العشوائية.

الميزة متاحة ضمن إعداد أمان إضافى ضمن صفحة الأمان وتسجيل الدخول، انقر فوق الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة وقم بتمكينها، كذلك فيجب استخدام كلمات المرور التى تم إنشاؤها عشوائيًا لتسجيل الدخول إلى خدمات الجهات الخارجية بدلاً من بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

ويسمح فيس بوك للمستخدمين بإنشاء كلمات مرور عشوائية لتسجيل الدخول إلى مواقع ويب تابعة لجهات خارجية بدلاً من بيانات اعتماد تسجيل الدخول الأصلية، يمكن القيام بذلك من الإعدادات - > الأمان وتسجيل الدخول - > كلمات مرور التطبيقات.