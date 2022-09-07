شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تبديل ميزة كتم الدردشة تلقائيًا لـ8 ساعات عند اختيار أسبوع واحد.. خطأ جديد بواتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض آخر تحديث لـ واتساب لأجهزة iOS، الإصدار 2.22.18.76، خطأ للمستخدمين الذين يحاولون كتم صوت الرسائل الجماعية أو الفردية لمدة أسبوع واحد، يغير خطأ واتساب تلقائيًا مدة كتم الصوت من "أسبوع واحد" إلى "8 ساعات"، ومع ذلك، لا توجد مشكلة إذا اختار المستخدم المدة كـ "8 ساعات" أو "دائمًا"، وفقاً لموقع gadgets360.

ويقتصر هذا فقط على واتساب لمستخدمي iOS الذين قاموا بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متاح، بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يستخدمون الإصدارات القديمة، تعمل حدود مدة كتم الصوت بشكل جيد.

وتم طرح الإصدار الأخير في 31 أغسطس ويقدم العديد من التحسينات، بعضها "سيتم طرحه في الأسابيع المقبلة"، وفقًا للمعلومات الواردة في معلومات إصدارات واتساب، و يتم عرض خطأ واتساب فقط للمستخدمين الذين قاموا بالتبديل إلى أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS ومع ذلك، فإن حدود مدة كتم الصوت تعمل بشكل جيد بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يستخدمون الإصدارات القديمة من التطبيق.

في التطويرات الأخرى ذات الصلة، سيتوقف واتساب قريبًا عن العمل على طرز iPhone التي تعمل على إصدارات iOS 10 أو iOS 11، وبحسب ما ورد ستبدأ التغييرات في أن تكون سارية المفعول اعتبارًا من 24 أكتوبر، من أجل تجنب ذلك ومواصلة استخدام واتساب، سيحتاج المستخدمون الذين لديهم أجهزة iPhone أقدم إلى ترقية أجهزتهم إلى iOS 12 أو الإصدارات الأحدث لمواصلة استخدام واتساب.

اعتبارًا من 24 أكتوبر، سيُطلب من مستخدمي iPhone 5 و iPhone 5c الترقية إلى طراز iPhone أحدث إذا كانوا يريدون استخدام واتساب لن يكون أمام المستخدمين خيار سوى شراء هاتف آخر يدعم واتساب لمواصلة استخدام تطبيق المراسلة.