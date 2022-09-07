شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاث ميزات لن يتمتع بها iPhone 14 Pro Max وiPhone 14 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة آبل مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة، من بينها تشكيلة iPhone 14 بأكملها، والتي من المفترض أن تحتوي على أربعة طرز مختلفة: iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفقاً لموقع "9to5mac".

ثلاث ميزات لن يمتلكها iPhone 14 Pro Max في iPhone 14 Plus:

تقنيات العرض الجديدة

مضى وقت طويل منذ أن قدمت آبل جهاز أيفون جديدًا يحمل العلامة التجارية "Plus"، ولكن هذا على وشك التغيير هذا العام، يُشاع أن شركة آبل ستتوقف عن إنتاج الحجم الصغير لجهاز أيفون، لذلك لن يكون هناك iPhone 14 mini، ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن جهاز iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة و iPhone 14 Plus الجديد مقاس 6.7 بوصة.

سيكون iPhone 14 Plus له نفس حجم الشاشة مثل iPhone 13 Pro Max وربما iPhone 14 Pro Max، والذي من المتوقع أن يحافظ على نفس حجم الشاشة مثل الجيل الحالي، ويتشارك جهازي iPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro Max، في نفس حجم الشاشة، ولكن هناك بعض الاختلافات في الفئات الأخرى.

استنادًا إلى العديد من الأدلة والشائعات، سيحصل iPhone 14 Pro Max على تصميم جديد للشاشة بدون وجود النوتش في الجزء العلوي من الشاشة، ستقوم آبل باستبدال الشق بفتحة على شكل حبة تحتوي على مستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية الجديدة.

شريحة A16

تقدم آبل كل عام طرزًا جديدة من أيفون بشريحة جديدة أسرع، لكن هذه المرة، قد لا تحتوي بعض طرازات أيفون على شريحة جديدة تمامًا، وسيتم تشغيل طرازات iPhone 14 متوسطة المدى بواسطة A15 Bionic، في حين أن طرازات 14 Pro فقط ستحتوي على شريحة A16 الجديدة.

A15 هي الشريحة الموجودة في تشكيلة iPhone 13، بينما تشير الشائعات إلى أن iPhone 14 لديه نسخة محسنة من شريحة "A15 Bionic" مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر وربما وحدة معالجة رسومات أفضل، إلا أنه لا يزال نفس وحدة المعالجة المركزية مثل أيفون العام الماضي، وسيتعين على المستهلكين الذين يرغبون في الحصول على أفضل أداء في السوق دفع المزيد مقابل iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max باستخدام شريحة A16.

ترقيات الكاميرا الهامة

توقعت بعض التقرير أن iPhone 14 و iPhone 14 Plus سيشهدان تغييرات طفيفة في الأجهزة عندما يتعلق الأمر بالكاميرات، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الترقيات الرئيسية حصرية لـ iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max فقط.

على سبيل المثال، من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 14 Pro بعدسة جديدة عريضة بدقة 48 ميجابكسل مقابل العدسة الحالية بدقة 12 ميجابكسل والتي ستتيح إمكانات فيديو جديدة، مثل فيديو 8K لأول مرة على iPhone.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن العدسة فائقة الاتساع في طرازات 14 Pro ستحتوي على مستشعر أكبر لالتقاط المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى الحصول على صور ومقاطع فيديو أفضل في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة.