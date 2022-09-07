شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرازيل تطالب أبل بالتوقف عن بيع أجهزة أيفون بدون شاحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت الحكومة البرازيلية شركة أبل، اليوم الثلاثاء، بالتوقف عن بيع أجهزة أيفون بدون شاحن بطارية في البلاد ، مدعية أن الشركة تقدم منتجًا غير مكتمل للمستهلكين، وغرمت وزارة العدل شركة أبل مبلغ (2.38 مليون دولار) وأمرت بإلغاء بيع iPhone 12 والموديلات الأحدث، بالإضافة إلى تعليق بيع أي طراز iPhone غير مزود بشاحن طاقة.

وفي الحكم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية للبلاد ، جادلت الوزارة بأن أيفون يفتقر إلى عنصر أساسي في "ممارسة تمييزية متعمدة ضد المستهلكين"، ورفضت السلطات حجة شركة أبل بأن هذه الممارسة كان الغرض منها تقليل انبعاثات الكربون ، قائلة إنه لا يوجد دليل على حماية البيئة من بيع الهاتف الذكي بدون شاحن.

ويأتي الطلب قبل يوم واحد من إعلان شركة Apple Inc عن طراز iPhone الجديد الخاص بها، وامتنعت شركة آبل عن التعليق على الأمر.