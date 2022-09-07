شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تخطط Meta لإطلاق سماعة رأس الواقع الافتراضى الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج خلال ظهوره فى تجربة "جو روجان"، وفقًا لتقرير صادر عن Techradar ، أن سماعة رأس الواقع الافتراضي الجديدة لشركة ميتا ستصدر في أكتوبر القادم.

وبينما لم يكشف الرئيس التنفيذي لشركة Meta عن اسم سماعة الرأس ، يمكننا القول إنه سيكون على الأرجح Project Cambria ، الخليفة الذي طال انتظاره لـ Oculus Quest 2، وفي وقت سابق ، قالت Meta إن مشروع Cambria سيكون تم إطلاقه في عام 2022 ويبدو أن أكتوبر هو الوقت المناسب للإطلاق.

ويمكن تسمية سماعة Project Cambria باسم Quest Pro ، وفقًا للعديد من التسريبات والشائعات التي تتضمن أيضًا سطرًا من التعليمات البرمجية في تطبيق Oculus للهاتف المحمول على iPhone، وقد تم تعيين Quest Pro (بافتراض أن هذا هو الاسم الذي قررت Meta استخدامه) للتنافس مع سماعات الرأس AR / VR القادمة من أبل.

ويقال إن سماعة الرأس تتضمن تتبع الوجه والعين، وسيسمح تتبع الوجه لأفاتار Meta's VR بتقليد تعبيرات الوجه الفعلية مما قد يساعدهم على أن يصبحوا أقرب إلى الحياة، ومن ناحية أخرى ، سيسمح تتبع العين "لمنشئي ألعاب الواقع الافتراضي باستخدام قوة معالجة Cambria بشكل أفضل، وسيفعلون ذلك من خلال عرض المناطق التي ينظر إليها اللاعبون بشكل صحيح فقط "، بحسب التقرير.

وبالنسبة للشاشة ، من المحتمل أن يحتوي الجهاز على شاشات LED صغيرة مزدوجة تقدم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، فيما عرض Oculus Quest 2 معدل تحديث تجريبي 120 هرتز ويبدو أن Quest Pro مهيأ لتحسين ذلك، ومن المتوقع أن يتم تشغيل Quest Pro بمعالج جديد من Qualcomm وأن يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت.