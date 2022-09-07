شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية التحقق من رقم IMEI الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي iPhone ، فقد لا تعرف كيفية التحقق من رقم IMEI الخاص بجهازك، حيث أن هذا معرّف فريد لهاتفك، ويمكن أن يكون مفيدًا في عدد من المواقف، ففي حالة فقدان iPhone أو سرقته ، يمكنك استخدام رقم IMEI الخاص بك لتعقب جهازك، كما يمكنك أيضًا استخدامه لمنع استخدام هاتفك على شبكات أخرى ، أو للحصول على دعم من مشغل شبكة الموبايل.

يعد رقم IMEI الخاص بجهاز iPhone هو معرف فريد يميز هاتفك عن الآخرين. يتم استخدامه من قبل شبكات المحمول للتحقق من هويتك وتفعيل الخدمة الخاصة بك، يمكنك أيضًا استخدامه للتحقق مما إذا كان جهاز iPhone الخاص بك قد تم إدراجه في القائمة السوداء بواسطة شركة اتصالات معينة.

هناك عدة طرق مختلفة للعثور على رقم IMEI الخاص بجهاز iPhone. أسهل طريقة هي البحث في تطبيق الإعدادات. إليك كيفية التحقق من رقم IMEI الخاص بجهاز iPhone.

1. اذهب للإعدادات.

2. اضغط على خيار عام واضغط على حول.

3. ابحث عن الرقم التسلسلي. (قد تضطر إلى التمرير لأسفل للعثور على رقم IMEI).

4. للصق هذه المعلومات في نماذج التسجيل أو الدعم من Apple ، انقر مع الاستمرار فوق الرقم المراد نسخه.

إذا لم تتمكن من العثور على رقم IMEI الخاص بك في تطبيق الإعدادات ، فيمكنك أيضًا إلقاء نظرة على الجزء الخلفي من جهاز iPhone الخاص بك، وفي الموديلات القديمة، تم نقشها على ظهر الهاتف، كما يمكنك أيضًا العثور على رقم IMEI الخاص بك عن طريق الاتصال *#06#