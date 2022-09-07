شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لطرح تحديث جديد لتطبيق Teams.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط مايكروسوفت لجعل النظام الأساسي لمؤتمرات الفيديو - Teams - أكثر سهولة وإفادة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال هذا التحديث الأخير، حيث أكد عملاق التكنولوجيا، أن التحديث الجديد سيسهل على مستخدمي مايكروسوفت Teams العثور على رسالة دردشة أو سلسلة محادثات محددة على النظام الأساسى.

وسيسمح هذا التحديث الجديد بإظهار سلاسل محادثات الدردشة الكاملة للمستخدمين عند النقر فوق نتائج رسالة البحث، وقد نشرت الشركة مؤخرًا منشورًا جديدًا على صفحة خارطة طريق مايكروسوفت 365 الرسمية (رصدتها TechRadar)، حيث تدعي أن هذا الإصلاح الجديد سيوفر للمستخدمين "السياق الكامل" للمحادثة المتعلقة بنتيجة الرسالة.

ولا يزال التحديث الجديد مدرجًا على أنه قيد التطوير على موقع الويب الرسمي لخارطة الطريق 365 التابع لشركة مايكروسوفت، ومع ذلك، يذكر الموقع أيضًا أن تحديث Teams القادم سيكون متاحًا للمستخدمين العامين خلال شهر أكتوبر.

وهذا يعني أنه لا يتعين على المستخدمين الانتظار طويلاً حتى وصول هذه الميزة. بمجرد إصدارها ، ستكون أداة البحث الجديدة متاحة لجميع مستخدمي مايكروسوفت Teams عبر أنظمة Mac وأنظمة سطح المكتب.

كيف سيعمل التحديث الجديد لتطبيق Teams

في الوقت الحالي، عندما يبحث المستخدمون عن رسالة معينة في مايكروسوفت Teams ، فإن النظام الأساسي يعرض عليهم نصًا واحدًا من سلسلة المحادثة، ومع ذلك ، يدعي هذا التحديث الجديد أنه يأخذ المستخدمين إلى طريقة عرض مختلفة تحتوي على سلسلة المحادثة الكاملة التي تتضمن الرسالة التي تم البحث عنها، حتى أن مايكروسوفت أوضحت أن هذه الخطوة ستقلل من احتمالية سوء التفاهم والارتباك.

التغييرات الأخرى المتوقعة في التحديث الجديد

قد يتضمن التحديث القادم أيضًا تعديلًا آخر سيمنع المستخدمين الخارجيين من إرسال محادثات غير مرغوب فيها في مايكروسوفت Teams، وفقًا لتقارير TechRadar. هذا يعني أنه سيتمكن مستخدمو Teams الآن من قبول الدعوة أو حظرها عندما يتلقون رسالة مباشرة جديدة من مصدر خارجي.