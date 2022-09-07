شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تعمل على مشروع قانون جديد لحماية خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "أشويني فايشناو"، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهند، أن الحكومة تعمل على مشروع قانون جديد لحماية البيانات بالإضافة إلى قانون الهند الرقمية، وفقاً لموقع gadgets360.

وجاء ذلك خلال إطلاق الدفعة الثانية من "Cytrain Setu" يوم الاثنين، وهو دبلوم PG عبر الإنترنت في القانون السيبراني والتحقيق الجنائي والطب الشرعي الرقمي.

وقال "فايشناو": إن الحكومة تخطط لجعل عالم الإنترنت أكثر عرضة للمساءلة عما ينشر، كما تم الإعلان عن أن الوزارة ستقوم بتطبيق مشروع قانون اتصالات جديد في غضون خمسة إلى ستة أيام القادمة.

وسحبت الحكومة قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2019 في أغسطس، وسيتم استبداله بمشروع قانون جديد بهدف إرساء إحساس أكبر بالمساءلة داخل وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وعالم التكنولوجيا نفسه.

وأضاف "فايشناو": إن الوزارة ستخرج أيضًا بمشروع قانون اتصالات جديد حيث يتم استهلاك الغالبية العظمى من المحتوى عبر الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة في البلاد.