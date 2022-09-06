شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تكشف عن أحدث آيفون بمؤتمر الأربعاء.. وهذه أبرز التسريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام حدث خاص في المقر الرئيسي لشركة آبل عملاق التكنولوجيا في كاليفورنيا يوم الأربعاء باسم "Far Out"، حيث تتجه الشركة لإصدار آيفون 14 وعددا من المنتجات.

متى يخرج iPhone 14؟

مواعيد الكشف والإصدار تلتزم آبل بجدول إصدار منتظم إلى حد ما لسلسلة آيفون الرئيسية الخاصة بها وفقا لموقع ذا صن.

هذا العام تستضيف Apple حدثًا خاصًا يسمى "Far Out" في 7 سبتمبر.

لم تؤكد الشركة أنه سيتم الكشف عن هاتف جديد في هذا الحدث الجذاب - لكن من شبه المؤكد أننا سنرى iPhone 14.

سيصعد رئيس شركة آبل ، تيم كوك ، على خشبة المسرح في مسرح ستيف جوبز ويعرض المنتجات الجديدة.

بالطبع من المحتمل ألا يكون iPhone 14 متاحًا للشراء في 7 سبتمبر.

نتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة لـ iPhone 14 يوم الجمعة 9 سبتمبر.

يرجح أن تبدأ المراجعات الإعلامية للمنتج يوم الأربعاء 14 سبتمبر.

من المحتمل أن يقع تاريخ إصدار iPhone 14 الفعلي يوم الجمعة 16 سبتمبر.

بالطبع لا يتم ضمان أي من هذه التواريخ.

من المستحيل قول خطط آبل الدقيقة لكن من المتوقع هذا العام طرح أربعة طرز: iPhone 14 و iPhone 14 Plus / Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

في طرازات Pro من المرجح أن تزيل آبل "الشق" الموجود في الجزء العلوي من الشاشة، وتقدم معالج A16 أكثر قوة.

نتوقع أيضًا وجود كاميرات أفضل بشكل عام، بما في ذلك ميزة التصوير الفلكي المحتملة.

ويمكن زيادة مساحة التخزين إلى حد أقصى ضخم يصل إلى 2 تيرابايت.

ستعمل جميع طرازات آيفون 14 على أحدث إصدار من iOS من آبل.

هناك أيضًا حديث عن خيار لون أرجواني جديد.