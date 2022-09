شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب انضم الآلاف من عمال جوجل إلى النقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية جائحة COVID-19، انضم 4000 شخص يعملون في مقاهي جوجل إلى النقابات، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة The Washington Post، وفقًا للتقرير، فإن "حوالي 90 بالمائة من إجمالي العاملين في خدمات الطعام في جوجل" أصبحوا نقابيين.

هذا الرقم مهم بشكل خاص لأن مقاهي الشركة، مثل العديد من أقرانها، يعمل بها بأغلبية ساحقة عمال متعاقدون لا يحصلون على نفس المزايا مثل الموظفين بدوام كامل. ضغط المقاولون في جميع أنحاء الشركة من أجل زيادة الأجور وزيادة الحماية في الأشهر الأخيرة.

قد يكون عمال الكافتيريا في مكتب جوجل في أتلانتا قريبًا آخر من ينضم إلى صفوف العمال النقابيين، وبحسب ما ورد قال العمال الذين يعملون لدى شركة مقاولات تدعى سوديكسو لمديرهم إنهم يخططون للانضمام إلى نقابة، وقال سوديكسو إنهم لن يمنعوا هذه الخطوة إذا أيدتها "أغلبية" العمال حسبما نقل موقع Engadget.

ليس من الواضح متى يمكن التوصل إلى اتفاق رسمي، لكن المتحدث باسم Unite Here ، النقابة التي تمثل عمال الكافتيريا في جوجل، قال لصحيفة The Post إنهم "يأملون أن نتمكن سريعًا من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد نقابة". شهد عمال الكافتيريا الآخرون في جوجل بالفعل فوائد كبيرة منذ انضمامهم إلى Unite Here.

وفقًا لصحيفة The Post، "يكسب العامل النقابي العادي في كافتيريا Google 24 دولارًا في الساعة، ولا يدفع سوى القليل من التأمين الصحي أو لا شيء، ويتمتع بإمكانية الوصول إلى خطة التقاعد"، على النقيض من ذلك، فإن عمال Sodexo في أتلانتا يكسبون 15 دولارًا في الساعة ويمكنهم إنفاق "المئات" على التأمين الصحي.