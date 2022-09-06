شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تسريبات Apple Watch Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر التسريبات الخاصة بمنتجات آبل قبل مؤتمرها المرتقب يوم الأربعاء المقبل، حيث ستكشف الشركة عن مجموعة من التقنيات الجديدة، من المرجح أن تشمل ساعة آبل جديدة كليًا، وتحديداً نسخة Pro من الساعة الذكية، جانب آيفون 14 وبعض منتجات أخرى.

من المرجح أن تحتوى ساعة Apple Watch Pro على زر إضافي يمكن للمستخدم برمجته. سيأتي أيضًا بشاشة أكبر مقاس 1.99 بوصة (مقارنة بأكبر ساعة Series 7 بحجم 1.9 بوصة)، وبغلاف أكبر 47 ملم (مقارنة بأكبر ساعة Series 7 بحجم 45 ملم) وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

كذلك يظهر الزر الجديد على الجانب الآخر من Digital Crown وزر تعدد المهام.

والجدير بالذكر أن العروض قد تم فحصها من قبل مراسل بلومبرج والمسرِّب الموثوق لشركة آبل مارك جورمان، الذي أكد في تغريدة أن "هذا هو بالفعل".

وأضاف لاحقًا أن الزر "من المحتمل أن يكون قابلاً للبرمجة" بحيث يمكن لمرتديه اختيار ما يفعله، "على سبيل المثال، تشغيل تطبيق أو ميزة أو تمرين معين".

كان هناك حديث عن أن نطاقات Apple Watch Pro قد لا تكون متوافقة مع نطاقات Apple Watch الحالية، إذا كان الأمر كذلك ، فمن المحتمل أن يكون هذا مصدر إزعاج لأي شخص مهتم بالأمر.

وبالنسبة للتسعير لا تتفاجأ إذا قامت آبل بتسعير إصدار Pro من ساعتها الذكية بحوالي 1000 دولار.

لم تؤكد آبل وجود ما سيكون أول إصدار Pro من ساعتها الذكية. ولكن كانت هناك الكثير من التسريبات حول الجهاز والتي ستكون مفاجأة كبيرة إذا لم يظهر في حدث Apple يوم الأربعاء.

ومع ذلك توقع Apple Watch Series 8 ، وإصدار جديد من Apple Watch SE2 ذي الأسعار الأكثر جاذبية في الحدث.