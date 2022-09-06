شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة الفضاء دريم تشيسر ستنقل مختبر "ScienceTaxi" إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت المجموعة التي تقودها شركة "Sierra Nevada Corp (SNC)" على صفقات باستخدام طائرة الفضاء الرائدة "Dream Chaser"، والعديد من المركبات الدفاعية، وتعد "Sierra Space" شركة منفصلة عن SNC، ولكنها أيضًا تابعة لشركة SNC، وفقاً لموقع space.

وسيتم استخدام "Dream Chaser" في مهمة شحن لمحطة الفضاء الدولية "ISS" في عام 2024 لنقل مجموعة متنوعة من تجارب علوم الحياة لشركة "Yuri"، وهي شركة ألمانية للتكنولوجيا الحيوية الفضائية، حسبما أعلنت شركة "Sierra Space".

وسترسل "Sierra Space" ما لا يقل عن ست بعثات شحن غير مأهولة بمحطة الفضاء الدولية باستخدام "Dream Chaser"، وكلها تنطلق من محطة "Cape Canaveral Space Force" في فلوريدا باستخدام صواريخ "United Launch Alliance Vulcan Centaur".

وستهبط على مدارج تقليدية، وقالت شركة "Sierra Space": إن Spaceport America تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على هبوط Dream Chaser، من بين منشآت أخرى.

تستقبل ناسا حاليًا شحنات شحن محطة الفضاء الدولية من SpaceX's وNorthrop Grumman، وتم تصميم كبسولة "SpaceX's Dragon" لإعادة الشحن إلى الأرض، وسيكون Dream Chaser على شكل مكوك بديلاً آخر لهذه الكبسولات.

كلفت وزارة الدفاع البريطانية شركة "SNC" باستخدام منطاد عالي الارتفاع من أجل "الاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في "الستراتوسفير" في عقد تم الإعلان عنه في 10 أغسطس، وتهدف المنصة غير المأهولة إلى الانتشار في المناطق ذات الحد الأدنى للدعم الأرضي أو الصيانة.

وفي الوقت نفسه، تستهدف طائرات SNC RAPCON-X فرصة محتملة مع الجيش الأمريكي، ويقوم الجيش بتقييم الخطوات التالية في برنامج لاستبدال طائرات المراقبة في ساحة المعركة القديمة Beechcraft RC-12 Guardrail بنظام من الجيل التالي للاستخبارات والاستطلاع والمراقبة.

تنفق شركةSNC مليون دولار لبناء نوعين مختلفين من RAPCON-X لشهر يناير 2024 تحسبًا للمرحلة التالية من برنامج نظام الكشف والاستغلال عالي الدقة .

وأضاف التقرير أن RAPCON-X يعتمد على طائرة الأعمال الشهيرة Bombardier Global 6500، مع تعديلات عسكرية مثل أنظمة الرادار وذكاء الإشارات، وأرسلت شركة SNC المراسلين في جولة في منشآتهم في أواخر أغسطس لعرض الطائرة قيد التطوير.