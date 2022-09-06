شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. "تسلا" تزيد من التوظيف فى تايلاند بسبب التنافسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تكثف عمليات التوظيف في تايلاند، مركز السيارات في جنوب شرق آسيا، حيث تتطلع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية (EV) إلى توظيف مدير تطوير أعمال وموظفي توظيف.

وتأتى إعلانات الوظائف مع تزايد الطلب والاهتمام بالمركبات الكهربائية في تايلاند بسبب المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة والحوافز الحكومية الاستهلاكية، وتم الإعلان عن ما يقرب من 20 وظيفة في بانكوك، بما في ذلك مطور لشحن المنازل على موقعها الإلكترونى، وتم نشر منصب قائد البنية التحتية للشحن على LinkedIn.

وكانت الوظائف الشاغرة الأخرى لفنيي المركبات وخدمة العملاء ومستشار قطع الغيار، وليس من المتوقع أن تكون تايلاند موقعًا لإنتاج سيارات تسلا، على الرغم من أن الحكومة كانت تروج لمبيعات المركبات الكهربائية وهناك تكهنات بأن الشركة قد تنشئ صالات عرض رسمية.

فيما تعد تايلاند هي رابع أكبر مركز تجميع وتصدير السيارات في آسيا للعديد من الشركات الشهيرة، وتنتج حوالي 1.5 مليون إلى 2 مليون سيارة سنويًا ، يتم تصدير نصفها تقريبًا، ويعد الطلب المحلي على المركبات الكهربائية جزءًا مهمًا من استراتيجية الحكومة التايلاندية للحفاظ على مكانتها كأفضل صانع سيارات إقليمي.

وتستهدف الحكومة إنتاج 725 ألف سيارة كهربائية سنويًا ، أو 30 في المائة من إجمالي إنتاج السيارات بحلول عام 2030، وقد بدأ صانعو السيارات الصينيون بيع سيارات كهربائية في تايلاند بأسعار يقول العملاء إنها معقولة، وأطلقت شركة جريت وول موتورز طراز ORA Good Cat في معرض السيارات السنوي مقابل (22600 دولار).