قبل ساعات من الإعلان الرسمي.. تعرف على مزايا وأسعار سلسلة آيفون 14

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد عشاق أبل، خلال ساعات، لاستقبال سلسلة آيفون 14، حيث تعلن الشركة العالمية غدا الأربعاء، عن منتجاتها الجديدة.

وكشفت تقارير إعلامية أن هواتف آيفون الجديدة، تحتوي على 5 مزايا جديدة ومتطورة، وهي:

1- التسريبات الأخيرة تشير إلى أن نسخة "iPhone 14 Pro" ستبدأ بمساحة تخزين تبلغ 256 جيجا، عكس نسخة العام الماضي التي كانت تبدأ بسعة تخزين 128 جيجا، وهذا يعني أن أول نسخة من آيفون 14 برو قد تأتي بنفس سعر نسخة 128 جيجا.

والمعروف أن مستخدمي هواتف آيفون كانوا يضطرون إلى دفع 100 دولار زيادة إذا أرادوا شراء هاتف بذاكرة 256 جيجا بدلا عن 128 جيجا.

2- الاتصال عبر القمر الصناعي

أكد مارك جورمان من بلومبيرج، أن هاتف آيفون 14 الجديد من أبل قد يتضمن خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية مع iPhone 14، ولكن هذه الخاصية لن تعمل في جميع البلدان إلا بعد موافقة الحكومة.

3- كاميرا بدقة عالية

تتميز هواتف آيفون عادة بأنها تحتوي على كاميرا بدقة منخفضة رقميا وجودة عالية فعليا، ولكن يبدو أن الشركة ستوفر في هاتف آيفون 14 كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، بدلا من الكاميرات السابقة التي كانت 12 ميجابكسل فقط.

4- حواف أقل وكاميرا مثقوبة

يأتي هاتف آيفون 14 الجديد بحواف أقل وتعزيز تقنية Face ID، ولكن التصميم لن يكون محدثا بشكل كبير كما يعتقد البعض.

5- الشحن السريع

من المتوقع أيضًا أن تأتي شرائح A16 Bionic من أبل بأداء محسن. ومع ذلك، تزعم التقارير أن الشريحة ستدعم أيضًا الشحن السريع بقدرة 30 وات.

الأسعار

رجحت تسريبات الساعات الأخيرة، أن ترفع شركة أبل أسعار آيفون 14 بمقدار 100 دولار، بسبب زيادة تكاليف سلسلة التوريد بأكملها.

ورجح المحللون أن تكون الأسعار على النحو التالي:

آيفون 14 بسعر 899 دولارا، مقابل سعر 799 دولاراً لـ آيفون 13.

آيفون 14 ماكس بسعر 999 دولارا، بديلاً لهاتف آيفون 13 ميني بالذي كان سعره 699 دولارا،

آيفون 14 برو بسعر 1099 دولاراً.

آيفون 14 برو ماكس بسعر 1199 دولارا.