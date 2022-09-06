شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تنفى حدوث اختراق أمنى لحسابات أكثر من مليار مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنكرت تيك توك حدوث خرق أمني بعد أن ادعت المنشورات على الصفحات ومجموعات القرصنة، أنها قد انتهكت شفرة مصدر التطبيق، بالإضافة إلى تفاصيل الحسابات الخاصة بالمليارات من الأشخاص الذين يُحتمل أن يكون تم خرق بياناتها، وقالت الشركة إن شفرة المصدر التي نشرها المتسللون المزعومون "غير مرتبطة تمامًا بـ تيك توك"، وفقاً لموقع engadget.

وقالت الشركة في بيان نُشر على تويتر إنها: "لم تعثر على دليل على وجود خرق بعد التحقيق في الادعاءات"، وأخبرت الشركة أيضًا وكالة "بلومبرج" في المملكة المتحدة أن كود المصدر المزعوم الذي نشره المتسللون لا علاقة له تمامًا بكود المصدر الخاص بـ تيك توك.

ونشر المتسللون المفترضون عينة من بيانات تيك توك، ولكن كما أشار الباحث الأمني ​​"تروي هانت"، احتوت على بيانات كانت متاحة بالفعل للجمهور، وبالتالي "كان من الممكن إنشاؤها دون خرق".

وقال هانت، الذي يدير خدمة اختراق البيانات "Have I Been Pwned" التي تستخدمها العشرات من الحكومات الوطنية، إن البيانات كانت بشكل عام غير حاسمة إلى حد ما.

بينما أنكرت تيك توك بشدة حدوث خرق، فقد تكون المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات قد أتت من وسائل أخرى، كما يلاحظ Bleeping Computer ، يمكن أن يكون نتيجة وسيط بيانات أو طرف ثالث آخر قام بكشط البيانات المتاحة للجمهور من الخدمة.

وتأتي ادعاءات الاختراق الأمني ​​بعد أيام فقط من كشف باحثو ميكروسوفت عن اكتشافهم "ثغرة أمنية شديدة الخطورة" في تطبيق تيك توك لنظام أندرويد والتي تعرض ملايين الحسابات للخطر.

وقالت ميكروسوفت إن الثغرة الأمنية تم إصلاحها بعد أقل من شهر من إخطار تيك توك بالمشكلة في فبراير الماضي من عام 2022.