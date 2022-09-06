شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 405 ملايين يورو غرامة مالية على انستجرام لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، غرامة مالية علي منصة انستجرام بقيمة 405 مليون يورو لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات الصارمة للاتحاد الأوروبي، وبحسب ما جاء في تقرير رويترز، كشفت أن منصة انستجرام المملوكة لشركة "Meta" تسيء التعامل مع المعلومات الشخصية للمراهقين، وفقاً businessinsider.

ويقال إن تحقيق لجنة حماية البيانات الأيرلندية كشف أن انستجرام عرض المعلومات الشخصية للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، اعترضت شركة "ميتا" التي من ضمن منصاتها انستجرام، علي الطريقة التي تم بها حساب الغرامة وأبدت رغبتها في استئناف الغرامة.

وأوضح التقرير أن العديد من المستخدمين المراهقين الذين تحولوا إلى حساب تجاري قد عرضت معلومات الاتصال الخاصة بهم على ملفاتهم الشخصية، وفقًا لرويترز سيتعين على انستجرام دفع غرامة قدرها 405 مليون يورو للسلطات الأيرلندية حيث تبين أنها انتهكت قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن لـ فيس بوك وانستجرام وواتساب، تقديم ميزات مدفوعة قريبًا، ويُعتقد أن المستخدمين تحولوا إلى حسابات الأعمال لتتبع إحصائيات حساباتهم، ومن المفترض أن انستجرام قد بدأ في إزالة هذه الميزة من الحسابات الشخصية في العديد من البلدان.

يبدأ انستجرام اختبار ضوابط توصية تحسين المحتوي، وصرح انستجرام أن التحقيق الذي أجرته لجنة حماية البيانات الأيرلندية تمحور حول "الإعدادات القديمة" التي تم تحديثها منذ أكثر من عام، بما في ذلك ميزات الخصوصية الجديدة للمراهقين، وستكشف الوكالة الأيرلندية للرقابة عن التفاصيل الكاملة لهذه الغرامة الأسبوع المقبل.