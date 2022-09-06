تسريب تصميم Apple Watch Pro قبل الإطلاق الرسمي يوم 7 سبتمبر

Apple Watch Pro ساعة كان يجب ان نتوقعها في وقت من الأوقات، ساعات Apple الذكية وعلى مدار أعوام كثيرة لازالت تحافظ على نفسها كونها من أفضل الساعات الذكية التي تصدر على الإطلاق، فليس غريبًا ان تأتي Apple مع الإصدار الثامن من هذه الساعة ان تصدر نسخة Pro، مزايا جديدة بالتأكيد ستحملها Apple Watch Pro والتي لا نعرف عنها اي شيء، دعنا لا نضيع الكثير من الوقت في هذه المقدمة، ما نعرفه عن هذه الساعة هو التصميم وهذا ما سنعرضه في هذا الخبر، حتى نرى كل شيء عنها غدًا في مؤتمر Apple القادم.

تسريب تصميم Apple Watch Pro

تسربت تصميمات الساعة الذكية الجديدة من Apple والتي تبين انها قد تكون ساعة قوية Rugged مصممة لتحمل الصدمات، ستكون الساعة كذلك كبيرة الحجم وسميكة بشكل كبير مقارنة بساعات Apple الأخرى الخفيفة والصغيرة، حيث انها ستحمل شاشة أكبر ستكون الأكبر في أي ساعة ذكية حيث يمكن للساعة ان تكون بحجم 49 ملليمتر أي انها أكبر من الـ45 ملليمتر الموجودة في Apple Watch Series 7.

صور الساعة

أيضًا من المُلاحظ في التصميم ان هناك زر اضافي على جانب الساعة، تشير التسريبات الى ان هذا الزر قد يكون قابلًا لإعادة البرمجة، يمكنك تخصيصه لأداء مهمة معينة او تشغيل وظيفة ما، كما ان الأزرار العادية للساعة ستكون في إطار بارز عن جسم الساعة قليلًا مما يجعل الساعة تبدو وكأنها أصلب من الطبيعي وأقوى من الإصدارات السابقة.

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