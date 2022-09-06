شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تكشف عن سماعات AirPods Pro جديدة فى 7 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد سماعاتAirPodsPro ذات شعبية كبيرة كواحدة من منتجات أبل، ومع ذلك، فقد مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن منحتهم أبل ترقية، حيث أن AirPods Pro ، الذي تم إطلاقه آخر مرة كان في عام 2019، لكن من المقرر أن يتم عقد حدث أبل خلال يومين، حيث ظهرت شائعة بأن أبل AirPods Pro 2 قد يصل مع iPhone 14.

ووفقًا لـ Mark German من Bloomberg ، يمكن لشركة أبل الكشف عن أقوى سماعات أذن لاسلكية حقيقية في حدث Far Out، وقال غورمان في رسالته الإخبارية الأسبوعية: "لقد أبلغت العام الماضي أن AirPods Pro الجديدة ستصل في عام 2022 ، والآن أخبرت أن يوم الأربعاء سيكون أكبر إزاحة الستار عنهم".

ماذا نتوقع عن AirPods Pro 2 منذ إطلاقها، تلقت AirPods Pro ترقيات متعلقة بالبرمجيات فقط مثل دعم الصوت بدون فقدان أو تقنية الصوت المكاني من أبل، وأطلقت العلامات التجارية الأخرى مثل Sony وJabra وSamsung وSennheiser جميعًا نماذج مطورة - في بعض الحالات كثيرًا - من سماعات الأذن اللاسلكية المتميزة الخاصة بهم.

ويمكن أن تتميز سماعات AirPods Pro الجديدة من أبل بشريحة H2 جديدة لتحسين جودة الصوت ويمكنها أيضًا تحسين عمر البطارية، وكانت هناك شائعات حول تغيير شركة آبل لتصميم سماعات أذن لاسلكية حقيقية، ومع ذلك، اقترح العديد من المحللين أنه لا يوجد إصلاح شامل لتصميم AirPods Pro ولكن يمكن تعديله.

وتم أيضًا القضاء على الشائعات حول حصول AirPods Pro على منفذ شحن من النوع C من قبل محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي AirPods Pro القادم بأجهزة استشعار معينة متعلقة بالصحة واللياقة البدنية، ولا تزال كيفية عملهم غير معروفة، ولكن منذ مرور ثلاث سنوات على ترقية AirPods Pro ، قد يكون لدى أبل بعض الميزات الجديدة في جعبتها.