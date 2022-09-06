شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالات الشرطة الأمريكية تستخدم هذه الأداة لتتبع هواتف الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم الشرطة ووكالات إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة، حتى في المناطق الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة ، أداة تتبع الهاتف منخفضة التكلفة تسمى Fog Reveal ، وفقًا لـ AP و EFF.

ونشرت وكالة أسوشييتد برس تقريراً يوضح بالتفصيل استخدام السلطات للأداة منذ عام 2018 على الأقل في تحقيقات مختلفة ، بما في ذلك تعقب المشتبه بهم في جرائم القتل والمشاركين المحتملين في أعمال شغب الكابيتول في 6 يناير.

لا تحتاج الأداة التي تبيعها شركة Fog Data Science LLC في فرجينيا، إلى أمر قضائي ويمكن الوصول إليها على الفور. للحصول على بيانات السياج الجغرافي يتعين على السلطات عادةً إصدار أمر قضائي لشركات مثل Google و Apple، وقد يستغرق الأمر أسابيع حتى يحصلوا على المعلومات التي يحتاجون إليها.

يوضح Fog Reveal أنه يستخدم أرقام تعريف الإعلانات ، وهي معرفات فريدة يتم تعيينها لكل جهاز محمول، لتتبع الأشخاص حسبما نقل موقع Engadget.

تحصل على معلوماتها من المجمعين الذين يجمعون البيانات من التطبيقات التي تقدم إعلانات مستهدفة بناءً على موقع المستخدم واهتمامه ، مثل Waze و Starbucks. رفضت كل من سلسلة المقاهي وشركة جوجل الفرعية صراحة منح شركائهم الإذن بمشاركة البيانات مع Fog Reveal.

حصلت مؤسسة الحدود الإلكترونية على إمكانية الوصول إلى وثائق من خلال طلبات قانون حرية المعلومات ، والتي شاركتها بعد ذلك مع وكالة أسوشييتد برس. يصف المستشار الخاص لمؤسسة EFF ، بينيت سايفر ، الأداة بأنها "نوع من برنامج المراقبة الجماعية بميزانية محدودة".

يقال إن أسعاره تبدأ من 7500 دولار فقط في السنة، بل إن بعض الوكالات تشارك الوصول مع الإدارات الأخرى المجاورة لخفض التكاليف أكثر.

بالنظر إلى البيانات من GovSpend ، التي تراقب الإنفاق الحكومي ، وجدت AP أن Fog تمكنت من بيع حوالي 40 عقدًا لما يقرب من عشرين وكالة. لقد استخدمته السلطات بالفعل للبحث في مئات السجلات من 250 مليون جهاز.

بينما يتتبع Fog Reveal الأشخاص الذين يستخدمون معرّفات إعلاناتهم غير المرتبطة بأسمائهم فقط ، تستطيع السلطات استخدام بياناتها لإنشاء تحليلات "أنماط الحياة". يمكنهم ، على سبيل المثال ، إثبات أن معرّف إعلان معين ينتمي إلى شخص يمر عادة بمحل ستاربكس من المنزل في طريقه إلى العمل.

علاوة على ذلك يتيح Fog للسلطات الوصول إلى تحركات معرف الإعلان الذي يعود تاريخه إلى 180 يومًا على الأقل. حتى أن ماثيو بروديريك، الشريك الإداري في شركة Fog ، اعترف مؤخرًا بأن الأداة "يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات".

استخدمت السلطات الأداة بدرجات متفاوتة من النجاح على مدى السنوات الماضية. قال المدعي العام في مقاطعة واشنطن كيفين ميتكالف إنه استخدم في السابق Fog دون أمر قضائي لظروف تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ، مثل العثور على الأطفال المفقودين وحل قضايا القتل.

قال عن مخاوف الخصوصية المحيطة باستخدام Fog: "أعتقد أنه سيتعين على الناس اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنا نريد كل هذه التكنولوجيا المجانية ، نريد كل هذه الأشياء المجانية ، نريد كل صور السيلفي. لكن لا يمكننا الحصول على ذلك وفي نفس الوقت قل ، "أنا شخص عادي ، لذا لا يمكنك النظر إلى أي من ذلك."