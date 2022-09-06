شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Nothing Phone و iPhone X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرًا طرح هاتف Nothing Phone (1) والذى يأتى بالعديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر Nothing Phone هو أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول تقدمه جوجل، وفيما يلى نقارن بين iPhone X وNothing Phone (1) لمعرفة ذلك:

هاتف Nothing Phone (1) الشاشة: بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.

-هاتف iPhone X الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج A11 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 2716 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.