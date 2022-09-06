شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 75٪ زيادة بنسبة هجمات برامج الفدية التى تستهدف أنظمة Linux فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثو الأمن السيبراني زيادة بنسبة 75 في المائة في هجمات برامج الفدية التي تستهدف أنظمة تشغيل Linux في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ولاحظ فريق Trend Micro ظهور عائلات جديدة لبرامج الفدية على Linux في النصف الأول من عام 2022.

وأشار الباحثون إلى أنه :"لقد لاحظنا كيف فضل الفاعلون الضارون أساليب برامج الفدية كخدمة (RaaS) لعمليات النشر الأسرع والمدفوعات الأكبر، كما استخدموا عائلات برامج الفدية الجديدة نسبيًا في الهجمات البارزة واستهدفوا بشكل متزايد الأنظمة المستندة إلى Linux بهجمات".

وبناءً على البيانات، كان هناك 67 مجموعة RaaS نشطة ومجموعة ابتزاز وأكثر من 1200 منظمة ضحية تم الإبلاغ عنها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده، ولجأ مشغلو برامج الفدية أيضًا إلى أساليب جديدة ومجربة ومُختبرة لمهاجمة البيئات السحابية.

واكتشفوا هذا العام نوعًا جديدًا من برامج الفدية، يسمى Cheerscrypt، والذي استهدف أيضًا خوادم ESXi، وحذر الفريق من أن "الإصابة الناجحة لهذه الخوادم، والتي تستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات، يمكن أن تسبب مشاكل أمنية كبيرة في البنى التحتية الحيوية".

وفي بداية عام 2022، بدأت العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم في دعوة معظم، إن لم يكن كل، القوى العاملة لديها إلى العودة إلى المكتب على أساس التفرغ، وهي ظاهرة يشار إليها على نحو مناسب باسم "العائد الكبير".

وفي الوقت نفسه، تبنت بعض الشركات العمل الهجين الدائم أو الإعدادات عن بعد، وقالت ترند ماكرو :"مجموعة العمالة المنتشرة هذه، جنبًا إلى جنب مع سطح الهجوم الرقمي الموسع، جعلت من الصعب بشكل متزايد على فرق الأمن السيبراني الحفاظ على هياكل العمل المختلفة آمنة - وهو موضوع قابلية للمجرمين الإلكترونيين سريعًا لشن هجمات حرجة واستغلال نقاط الضعف".