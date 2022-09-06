شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد للكشف عن Reality Pro أول نظارة واقع افتراضى ومعزز من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تعمل على تطوير سماعة للواقع المختلط خاصة بها والتي تميل إلى الجمع بين الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، ويقال إن عملاق التكنولوجيا أطلق ما لا يقل عن ثلاث سماعات رأس للواقع المختلط.

والآن، يشير تقرير جديد عبر الإنترنت إلى أن أول سماعة رأس للواقع المختلط من أبل يُقال إنها تسمى Apple Reality Pro.

ووفقًا لمارك غرومان من بلومبرج، من المتوقع أن تطلق شركة آبل ثلاث سماعات للواقع المختلط، حيث ان سماعات الرأس في مرحلة التطوير وتأتي بأسماء رمزية "N301 وN602 وN421"، ويعتقد Gruman أن الشركة ستطلق لأول مرة N301 الذي يُطلق عليه اسم "Apple Reality Pro".

ومن المتوقع أن تتنافس Apple Reality Pro مع سماعة الرأس Quest Pro القادمة من Meta، ومن ناحية أخرى، يقال إن سماعة N602 ستخلف أول سماعة رأس Apple Reality Pro للشركة ومن المتوقع أن تأتي بسعر أقل.

وأضاف جرومان أيضًا أن N421 هي نظارات الواقع المعزز التي أطلقتها شركة أبل منذ فترة طويلة والتي قد لا يتم إطلاقها في أي وقت قريب، وذكرت Gruman الأسبوع الماضي أن شركة أبل قد قامت بوضع علامات تجارية على مصطلحات مختلفة يقال إنها مرتبطة بسماعاتها القادمة.

ومن ناحية أخرى، كشف المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo أن شركة أبل تخطط للإعلان عن أول سماعة رأس لها في يناير من العام المقبل، ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على شاشتي 4K micro-OLED و5 وحدات بصرية ومعالجين رئيسيين وتتبع العين واتصال WiFi 6E وأدوات التحكم بالإيماءات والمزيد، ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن سعر سماعة الرأس قد يبلغ حوالي 3000 دولار.