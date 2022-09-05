شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يرجح تأجيل إطلاق Artemis 1 حتى أكتوبر بسبب تسرب وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل ألا يطير الجيل القادم من نظام إطلاق الفضاء التابع لناسا في سبتمبر، بعد أن أجبر تسرب الوقود الوكالة على تفكيك محاولتها الثانية لإطلاق Artemis 1 ، كان هناك بعض الأمل في أن تبدأ المهمة قبل انتهاء نافذة الإطلاق الحالية في 6 سبتمبر.

قال جيم فري، المدير المساعد لوكالة ناسا لتطوير أنظمة الاستكشاف، في غرفة مليئة بالصحفيين بعد أحداث صباح السبت: "لن نطلق في فترة الإطلاق هذه".

وأضاف مايكل سارافين، مدير مهمة Artemis، "لم يكن هذا تسريبًا يمكن التحكم فيه"، مشيرًا إلى تركيب "الفصل السريع" الذي تسبب في الكثير من المتاعب لوكالة ناسا آنذاك، حاول الطاقم الأرضي في مركز كينيدي للفضاء استكشاف المشكلة وحلها ثلاث مرات قبل التوصية بـ "عدم الانطلاق" يوم السبت الماضى.

وفقًا لـ Sarafin ، بدأ التسرب بعد أن مر أحد خطوط الوقود إلى معزز Artemis 1 الأساسي بضغط مفرط قصير و"غير مقصود"، تسبب أمر يدوي "خاطئ" من Mission Control في وقوع الحادث.

وقال صرافين إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا هو سبب تسرب الوقود، لكن كان هناك ما يكفي من غاز الهيدروجين القابل للاشتعال بالقرب من الصاروخ بحيث لا يكون إطلاقه آمنًا، وأضاف "نريد أن نكون مدروسين وحذرين بشأن استخلاص النتائج، لأن الارتباط لا يساوي السببية" وفقا لما نقله موقع Engadget.

مهما كان سبب التسرب تحتاج ناسا إلى استبدال الحشية غير المعدنية التي كان من المفترض أن تمنع الهيدروجين من الهروب عند الفصل السريع.

ويمكن أن تحل محل الحشية في Launch Pad 39B أو مبنى تجميع المركبات التابع لشركة KSC. لكلاهما مميزات ومساوئ.

وسيسمح القيام بالعمل على اختبار النظام في درجات حرارة شديدة البرودة، سيعطي ذلك الوكالة فكرة أفضل عن كيفية تصرف الصاروخ عندما يصبح جاهزًا للإطلاق مرة أخرى.

ومع ذلك ستحتاج ناسا إلى بناء حاوية حول SLS، في غضون ذلك في VAB سيكون المبنى بمثابة حاوية ولكن سيقتصر الاختبار على درجات الحرارة المحيطة فقط.

ومن المحتمل أن ينتهي المطاف بـSLS في VAB بغض النظر عن ما تحتاجه ناسا لاختبار البطاريات في نظام إنهاء رحلة السيارة كل 20 يومًا.

ويسمح النظام لقوة الفضاء بتدمير الصاروخ إذا انحرف عن مساره أو حدث خطأ آخر أثناء الطيران.

ويمكن لوكالة ناسا فقط إجراء هذا الاختبار في VAB، ومنحت قوة الفضاء مؤخرًا الوكالة لمدة خمسة أيام في الموعد النهائي المعتاد.

تفتح نافذة إطلاق Artemis 1 التالية في 16 سبتمبر ثم تغلق في 4 أكتوبر.

ويتضمن هذا الافتتاح تعارضًا محتملًا مع مهمة أخرى.

ومن المقرر أن تقلع رحلة Space X's Crew-5 في 3 أكتوبر من مركز كينيدي للفضاء.

لذلك من المرجح أن تستهدف وكالة ناسا النافذة التالية التي تفتح في 17 أكتوبر وتستمر حتى نهاية الشهر.

وسنعرف المزيد الأسبوع المقبل عندما تعقد وكالة ناسا مؤتمرًا صحفيًا آخر، لكن مدير ناسا بيل نيلسون كان مصراً على أن الوكالة لن تحاول إطلاق Artemis 1 حتى تشعر أن SLS جاهز للطيران، قال: "نحن لا نطلق حتى نعتقد أنه صحيح"، "إنني أنظر إلى هذا كجزء من برنامجنا الفضائي حيث السلامة على رأس قائمتنا."