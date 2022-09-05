شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تخطط لفرض ضرائب على الفائزين فى الألعاب عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع الحكومة الهندية إلى فرض ضرائب على أرباح الألعاب عبر الإنترنت مع تزايد شعبية هذا القطاع، وكشف التقرير إن السلطات حثت الرابحين في الألعاب عبر الإنترنت على تقديم ضرائب على مثل هذه المكاسب غير المعلنة، وفقاً لموقع .QUARTZ INDIA

وكشف التقرير إن السلطات حثت دافعي الضرائب على تقديم ضرائب على مثل هذه المكاسب غير المعلنة خلال السنتين الماضيتين، 2019-20 و2020-20.

وقال "نيتين جوبتا" رئيس المجلس المركزي للضرائب المباشرة في الهند، لصحيفة إنديان إكسبرس: "قد يكون البعض قد ربح أكثر والبعض الآخر أقل، وعادة ما يجمعون بين الربح والخسارة.

وفي مايو الماضي، اقترحت وزارة المالية الهندية 28٪ ضريبة السلع والخدمات على جميع الأرباح من الألعاب عبر الإنترنت، بغض النظر عما إذا كانت اللعبة تعتمد على المهارة أو الصدفة.

وأشار "براتيك جاين"، الشريك في PriceWaterhouse & Co، في يوليو: "قد يؤثر فرض ضريبة السلع والخدمات بنسبة 28٪ على قطاع الألعاب عبر الإنترنت على النمو والاستثمار المستقبلي في هذا المجال المتخصص".

وأضاف: "قد يرغب مجلس ضريبة السلع والخدمات "GST" في التمييز بين لعبة الحظ ولعبة المهارة، في حين أن لعبة الحظ قد تتطلب ضريبة أعلى، والاحتفاظ بضريبة السلع والخدمات على لعبة المهارات بشكل مثالي عند 18٪".

قال خبراء الصناعة إن الضريبة المقترحة البالغة 28٪، إلى جانب ضريبة الدخل 30٪ على الأرباح، تأخذ إجمالي معدل الضريبة على الألعاب عبر الإنترنت بين 45-50٪، وقد يؤدي هذا إلى "انتهاء اللعبة" بالنسبة للصناعة الوليدة.