شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معيار USB التالى يضاعف السرعات حتى مع وجود كابل أقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة USB Promoter Group أن معيار USB 2.0 من الجيل التالي هو "إصدار معلق" وسيضاعف عرض النطاق الترددي لموصلات USB 4 الحالية ، من 40 جيجابت في الثانية إلى 80 جيجابت في الثانية.

والمعيار الجديد متوافق أيضًا مع كبلات USB 4 السابقة، ما يعني أن كبلات USB-C الحالية القادرة على 40 جيجابت في الثانية ستحصل أيضًا على سرعات أعلى عندما يصبح المعيار الجديد متاحًا حسبما نقل موقع Engadget.

ومن البيان الصحفي: "تشمل الخصائص الرئيسية لحل USB4 المحدث ما يلي: تشغيل يصل إلى 80 جيجابت في الثانية ، استنادًا إلى بنية الطبقة المادية الجديدة ، باستخدام الكابلات السلبية الحالية USB من النوع C بسرعة 40 جيجابت في الثانية و USB Type-C المعرف حديثًا بسرعة 80 جيجابت في الثانية الكابلات. "

لم تشرح مجموعة مروج USB التفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك ، لكن متحدثًا باسم المؤسسة أخبر The Verge أن هذا كان "مطلبًا عند تطوير المواصفات الجديدة وسيتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بكيفية إنجاز الإشارات بسرعة 80 جيجابت في الثانية بمجرد تم إصدار المواصفات النهائية ".

لم يتضح بعد متى سيصل المعيار الجديد بالفعل إلى المستهلكين. قالت مجموعة USB Promoter Group في بيانها الصحفي إن "التحديث موجه بشكل خاص للمطورين في هذا الوقت" لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن الباقون منا من الحصول على أجهزة كمبيوتر مزودة بالموصل الجديد فائق السرعة.