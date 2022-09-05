شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. مايكروسوفت تطرح آخر تحديث تجريبى لنظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطرح مايكروسوفت تحديث Windows 11 Sun Valley 2 علنًا في وقت لاحق من هذا العام، لكن الشركة بدأت الآن في طرح تحديث جديد لنظام التشغيل Windows 11، التحديث متاح الآن للتنزيل للمختبرين فى القناة التجريبية ويقدم العديد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء لنظام التشغيل.

وبحسب التقرير فإن تحديث Windows 11 KB5017846، وفقًا لتقرير Windows Central، على إصلاح المشكلات المعروفة في الإصدار التجريبي السابق من نظام التشغيل، ولا يتضمن التحديث أي ميزات جديدة على هذا النحو، ومع ذلك، يظل التركيز الرئيسي على معالجة المشكلات التي أبلغ عنها مختبرو الإصدار التجريبي.

ويدور التحديث حول التغييرات الطفيفة وإصلاحات الأخطاء، وإحدى الميزات الجديدة التي يتضمنها التحديث هي النشرات المنبثقة الجديدة التي تتبع لون تمييز النظام، ولكن، من المفترض أن يتم تمكينه من الإعدادات -> التخصيص -> الألوان -> إظهار لون التمييز في قائمة البدء وشريط المهام.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، من المتوقع أن يعيد التحديث 2H22 ميزة السحب والإفلات جنبًا إلى جنب مع قائمة تجاوز محدثة، وبصرف النظر عن ذلك، تم إصلاح مشكلة الطلب المنبثق بعدة لغات من خلال هذا التحديث، وقامت الشركة أيضًا، وفقًا للتقرير، بإصلاح مشكلة تعطل لوحة التحكم عندما يحاول المستخدمون تشغيلها من قائمة البداية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل التحديث أيضًا على إصلاح المشكلات المتعلقة بـ explorer.exe والمجلدات المثبتة والمزيد.