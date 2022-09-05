افضل 5 مواقع دمج الصور وتجميعها مجانًا

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دمج الصور كان من المهام التي تطلب منك بعض الجهد والعمل من أجل دمج صورتين ببعض، كنت تحتاج الى تطبيقات محترفة مثل Photoshop مثلًا لعملية بسيطة كهذه، او برامج تحرير الصور الأخرى التي تكون متقدمة ومتطورة مما يجعل الأمر صعبًا على ان تقوم بمهمة بسيطة مثل دمج الصور، لكن ونحن في 2022 الآن صار هناك مواقع جاهزة لهذا الأمر وتقوم بتجميع الصور بشكل مجاني وبسهولة وبسرعة، فتعالى نستعرضهم
جدول المحتويات
موقع Pinetools
يعتبر هذا الموقع أفضل موقع من أجل مساعدتك في دمج صورتين معًا بكل سهولة، حتى ان خطواته ابسط من نطق اسمه، تضيف الصوررتين التي تريد جمعهما على بعض وسيقوم الموقع بشكل شيء وحده بدون أي تدخل منك، لن نتركك بدون ان نشرح لك الخطوات تابع الخطوات التالية.
الخطوات
- اذهب الى موقع Pinetools من هنا
- من خيار First image قم بإضافة الصورة الأولى
- من خيار Second image قم بإضافة الصورة الثانية
- اضغط على زر Merge لدمج الصورتين
- الآن يمكنك اختيار صيغة حفظ الصور التي تريد حفظ الصور بها
موقع Onlineconvertfree
موقع Onlineconvertfree من المواقع الجيدة كذلك فيما يخص دمج الصور مع بعضها البعض، يساعد على دمج صورتين معًا بكل سهولة أيضًا بخطوات بسيطة للغاية بدون أي مجهود، فقط تحدد الاولى والثانية وسيقوم التطبيق بدمجهما معًا مباشرة، كيف ذلك؟
الخطوات
- قم بزيارة موقع Onlineconvertfree من هنا
- قم برفع الصورة الأولى والثانية
- قم بضبط وضع الصور والحدود بينهم
- قم بحفظ الصورة
موقع imgonline
هذا هو اسهل موقع دمج الصور تقريبًا، لأنه بسيط جدًا أيضًا، لا يحمل خطوات كثيرة، لا يحتاج الى أي مجهود، موقع سريع وسهل ومباشر غير صعب، يمكنك استخدامه لدمج صورتين معًا وتحديد كل الإعدادات الخاصة بهما وكل شيء سيتم بسهولة ويسر، تابع الخطوات
الخطوات
- اذهب الى موقع imgonline من هنا
- ارفع الصورتين المراد دمجهمها
- اختر اعدادات الدمج بين وضع الدمج والتحجيم وغيرها
- اختر اعدادات الصورة الناتجة من الجودة والصيغة
- اضغط Ok للحفظ
موقع quickpicturetools
موقع quickpicturetools من المواقع المتقدمة في عالم تجميع الصور، عكس المواقع السابقة فهو ليس موقع تجميع صورتين معًا فحسب بل هو أكثر من ذلك حيث يتيح لك تجميع الصور وكذلك الكتابة عليها وفتح عدد الصور المجمعة حتى تقوم بتجميع ودمج ما يصل الى 9 صور مرة واخدة، كيف يمكن استعماله؟
الخطوات
- اذهب الى موقع quickpicturetools من هنا
- اختر الصور التي تريد دمجها
- اضبط اعدادات الصورة المجمعة والحدود وابعادهم
- من Add text يمكنك اضافة اي نصوص وكتابات
- من Drawing اضف أي رسومات
- اضغط على Generate image لحفظ الصورة
موقع Pixelied
يمكن ان تعتبر هذا الموقع فوتوشوب على الإنترنت، ستحتاج ان تُسجل فيه بالطبع لكي تستطيع استعماله بكامل حريتك لكنه موقع ممتاز، يعطيك خيارات ممتازة في نطاق تعديل الصور ودمج الصور، يمكن ان تعتبره برنامجًا متكاملًا على الإنترنت، موقع Pixelied مميز وسهل الاستخدام وسريع، يمكنك زيارته من هنا واستكشاف كل ما يقدمه في عالم تعديل الصور.
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المصدر الأصلي : عرفني