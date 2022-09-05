افضل 5 مواقع دمج الصور وتجميعها مجانًا

دمج الصور كان من المهام التي تطلب منك بعض الجهد والعمل من أجل دمج صورتين ببعض، كنت تحتاج الى تطبيقات محترفة مثل Photoshop مثلًا لعملية بسيطة كهذه، او برامج تحرير الصور الأخرى التي تكون متقدمة ومتطورة مما يجعل الأمر صعبًا على ان تقوم بمهمة بسيطة مثل دمج الصور، لكن ونحن في 2022 الآن صار هناك مواقع جاهزة لهذا الأمر وتقوم بتجميع الصور بشكل مجاني وبسهولة وبسرعة، فتعالى نستعرضهم

جدول المحتويات

موقع Pinetools

يعتبر هذا الموقع أفضل موقع من أجل مساعدتك في دمج صورتين معًا بكل سهولة، حتى ان خطواته ابسط من نطق اسمه، تضيف الصوررتين التي تريد جمعهما على بعض وسيقوم الموقع بشكل شيء وحده بدون أي تدخل منك، لن نتركك بدون ان نشرح لك الخطوات تابع الخطوات التالية.

الخطوات

اذهب الى موقع Pinetools من هنا

من خيار First image قم بإضافة الصورة الأولى

من خيار Second image قم بإضافة الصورة الثانية

اضغط على زر Merge لدمج الصورتين

الآن يمكنك اختيار صيغة حفظ الصور التي تريد حفظ الصور بها

موقع Onlineconvertfree

موقع Onlineconvertfree من المواقع الجيدة كذلك فيما يخص دمج الصور مع بعضها البعض، يساعد على دمج صورتين معًا بكل سهولة أيضًا بخطوات بسيطة للغاية بدون أي مجهود، فقط تحدد الاولى والثانية وسيقوم التطبيق بدمجهما معًا مباشرة، كيف ذلك؟

الخطوات

قم بزيارة موقع Onlineconvertfree من هنا

قم برفع الصورة الأولى والثانية

قم بضبط وضع الصور والحدود بينهم

قم بحفظ الصورة

موقع imgonline

هذا هو اسهل موقع دمج الصور تقريبًا، لأنه بسيط جدًا أيضًا، لا يحمل خطوات كثيرة، لا يحتاج الى أي مجهود، موقع سريع وسهل ومباشر غير صعب، يمكنك استخدامه لدمج صورتين معًا وتحديد كل الإعدادات الخاصة بهما وكل شيء سيتم بسهولة ويسر، تابع الخطوات

الخطوات

اذهب الى موقع imgonline من هنا

ارفع الصورتين المراد دمجهمها

اختر اعدادات الدمج بين وضع الدمج والتحجيم وغيرها

اختر اعدادات الصورة الناتجة من الجودة والصيغة

اضغط Ok للحفظ

موقع quickpicturetools

موقع quickpicturetools من المواقع المتقدمة في عالم تجميع الصور، عكس المواقع السابقة فهو ليس موقع تجميع صورتين معًا فحسب بل هو أكثر من ذلك حيث يتيح لك تجميع الصور وكذلك الكتابة عليها وفتح عدد الصور المجمعة حتى تقوم بتجميع ودمج ما يصل الى 9 صور مرة واخدة، كيف يمكن استعماله؟

الخطوات

اذهب الى موقع quickpicturetools من هنا

اختر الصور التي تريد دمجها

اضبط اعدادات الصورة المجمعة والحدود وابعادهم

من Add text يمكنك اضافة اي نصوص وكتابات

من Drawing اضف أي رسومات

اضغط على Generate image لحفظ الصورة

موقع Pixelied

يمكن ان تعتبر هذا الموقع فوتوشوب على الإنترنت، ستحتاج ان تُسجل فيه بالطبع لكي تستطيع استعماله بكامل حريتك لكنه موقع ممتاز، يعطيك خيارات ممتازة في نطاق تعديل الصور ودمج الصور، يمكن ان تعتبره برنامجًا متكاملًا على الإنترنت، موقع Pixelied مميز وسهل الاستخدام وسريع، يمكنك زيارته من هنا واستكشاف كل ما يقدمه في عالم تعديل الصور.