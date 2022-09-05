ماذا نعرف عن iPad 10th ايباد الجيل العاشر الجديد؟

iPad 10th generation ايباد الجيل العاشر سيحل علينا قريبًا جدًا في مؤتمر Apple القادم، جهاز الأيباد العادي هو الجهاز الوحيد الذي لم يتم تحديثه بتصميم جديد او باهتمام كبير من Apple، فقد يكون هذا هو العام الذي تهتم بيه Apple بالجهاز وتعطيه التحديث الذي يستحقه، المؤتمر يوم السابع من هذا الشهر ونحن نتوقع اطلاق ايباد الجيل العاشر فيه، فماذا نعرف عن الجهاز الجديد؟ ما أبرز ما سيأتي فيه؟ لنعرض كل ذلك بشكل سريع.

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معالج Apple A14 Bionic

التحديث الروتيني الذي اعتدنا عليه هو تحديث المعالج باستعمال معالج A14 Bionic الخاص بـApple، العام الماضي في الجيل التاسع كان يتم استعمال معالج الـA13 Bionic، ولنقل ان القفزة من A13 الى A14 صعبة الملاحظة الآن فكلا المعالجين يقدمان أداءًا ممتازًا وعاليًا، لكن كون الأيباد الجديد يحمل نفس معالج iPhone 12 وiPad Air 4 سيعطيه عمر افتراضي اكبر، سيسمح له بتشغيل برامج والعاب أقوى وسيسمح له بالعمل لفترة أطول في المستقبل مع تقديم دعم أكبر لتحديثات أكثر، طبعًا مع 30% أداء أعلى من الجيل السابق والتي ستشعر بها ليس هذا العام لكن بعد عدة أعوام، المطلوب من Apple هنا زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي لأنه -حسب ما وصل الينا من معلومات- ستحتاج الى سعة RAM كبيرة من أجل ميزة Center Stage التي قدمتها في iPadOS 16 حيث ان هذه الميزة متاحة فقط على أجهزة ايباد بمعالج Apple M1 الذي يقدم 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي.

ميزة Center Stage هي ميزة تسمح للـiPad بتقديم تجربة تعدد مهام حقيقية مثل الموجودة في Mac و Windows عن طريق فتح عدة تطبيقات في وقت واحد على نفس الشاشة وامكانية توصيله بشاشة خارجية

دعم 5G

كل أجهزة ايباد عدا الأيباد العادي يدعمون الجيل الخامس 5G، ومع تقديم A14 Bionic سيدعم الأيباد الجديد الجيل الخامس من شبكات الاتصال بشكل رسمي، خذ في علمك ان الأيباد يصدر بعدة اصدارات، منها دعم الـwifi فقط ومنها دعم الـwifi وشبكات الاتصال، فبالطبع في أقل نسخة من الأيباد لن تجد دعم 5G بشكل افتراضي بل ستجده يدعم الـWifi فقط وهذا أمر طبيعي جدًا في كل أجهزة iPad

مدخل USB Type-C

جهاز iPad هو الجهاز الوحيد في خطوط التابلت الخاصة بـApple الداعم للـLightning Port فقط، لم يستعملوا الـUSB Type-C بعد في هذا الجهاز، أغلب التسريبات تشير الى نية Apple تحويل هذا الجهاز أخيرًا الى مدخل Type-C وهو أمر يطلبه المستخدمون كلهم، مدخل Type-C سيعطيك سرعات نقل أعلى وسيتيح لك تركيب اكسسوارات أكثر، نحن نتمنى ذلك، بتحويل هذا الجهاز الى Type-C تظل أجهزة iPhone وبعض اكسسوارات Apple فقط هي الوحيدة العاملة بمدخل Lightning داعيين الله ان نتخلص من هذا المدخل الى الأبد

iPad 10 generation بتصميم جديد

iPad 10th generation سيحمل تجديدًا في التصميم لأول مرة، سيأخذ نفس الشاسيه الخاص بأخيه الـiPad Air تحديدًا، فيصبح اقل انحنائات، وفي حالة التخلص من مدخل Lightning سنتخلص هنا من الجيل الأول من قلم Apple Pencil وسيدعم الجيل الثاني فقط، بالتالي سيكون له قاعدة شحن خاصة به على التابلت، صور مسربة للأيباد توضح انه سيحمل فعلًا تصميمًا حادًا مثل باقي سلسلة iPad، الكاميرا الخلفية ستظل كاميرا وحيدة لكن ستحصل على تصميم مشابه لتصميم الكاميرات في iPhone X وXS، كاميرا وحيدة مع مايكروفون خلفي وحيد، كنت اتمنى ان تأخذ تصميم iPad Air فهي تبدو انظف.

شاشة iPad 10th generation

بغض النظر عن التصميم الجديد لكن التسريبات لا تشير الى تصميم شاشة جديد بل ستكون نفس الشاشة ذات الحواف السميكة بعض الشيء بنفس التصميم المستطيل وزر الشاشة الرئيسية مع بصمة Touch ID بشكل طبيعي، الأمر غير مفاجئ حيث ان اضافة شاشة Liquid Retina للأيباد سيكون مكلفًا أكثر بعض الشيء، لكن بعض المصادر تقول بأن الصور المسربة ليست حقيقية، وانه سيحمل نفس تصميم iPad Mini بشاشة ذات حواف صغيرة للغاية مع تقديم Touch ID في زر الطاقة مثل كل أجهزة iPad (عدا البرو الذي يحمل Face ID)

الكاميرا الأمامية

التسريب الذي يخص الكاميرا الأمامية هنا يتحدث عن موضعها في وضع الـPortrait فستكون على الجانب الأيمن بدلًا من الأعلى، الأيباد العادي مصمم منذ فترة طويلة بأن يتم حمله في وضع Portrait لم يُصمم ليكون وضعه الرئيسي هو Landscape، في الجيل العاشر تفكر Apple في نقل الكاميرا الى اليمين فتصبح في الأعلى عند حمل الجهاز في وضع Landscape بالتالي عندما تكون في مكالمة هاتفية ستظهر وانت تركز في الكاميرا وتنظر لها، عكس الوضع السابق في ايباد الجيل التاسع وكل اجهزة iPad تقريبًا.

سعر iPad 10th Generation والتوافر

سعر ايباد الجيل التاسع هو 330 دولار وقت اصداره، ولكن بسبب التضخم وبسبب ارتفاع اسعار معظم منتجات Apple الفترة الأخيرة قد ترفع Apple سعر الأيباد العادي عن الطبيعي، في البداية الذاكرة ستظل بنفس أرقام العام الماضي 64GB و256GB وقد نتنبأ بأن السعر سيكسر حاجز الـ350 دولار على الأقل، ولا نعلم ان كانت Apple تنوي إضافة الوان أخرى للسلسلة غير لونين الفضي والرمادي المعتادين.

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