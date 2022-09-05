شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعمل بالطاقة الشمسية.. طائرة بدون طيار تجرى أول رحلة لها شمال غرب الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت طائرة "كيو إم إكس 50" صينية الصنع، وهى طائرة جوية كبيرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية بالقرب من الفضاء، فى القيام بأول رحلة لها فى يولين بمقاطعة شنشى بشمال غربى الصين، حسبما ذكرت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك).



الطائرة الصينية

وأقلعت المركبة فى تمام الساعة 6 مساء وهبطت بعد رحلة استغرقت 26 دقيقة، حسبما ذكرت أفيك، شركة صناعة الطائرات الرائدة فى الصين، ولفتت شركة أفيك إلى أن جميع مكونات نظام الطائرة، التى طورها معهد "فيرست آيركرافت" التابع للشركة، كانت فى حالة جيدة بعد الرحلة الأولى الناجحة، بحسب موقع وكالة "شينخوا".

وذكرت شركة أفيك، أن الطائرة تعد أول مركبة جوية بدون طيار منخفضة السرعة على ارتفاعات عالية مع نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة، كما تعد أول طراز للمركبات الجوية الكبيرة بدون طيار ذات التكوين الهيكلى المزدوج، وأول نظام تشغيل للطائرات الكبيرة بدون طيار، التى تعمل بالكهرباء بشكل كامل، مدفوع بالطاقة الشمسية فقط تطوره الشركة.