شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق قناة يوتيوب لحكومة كوريا الجنوبية وبث فيديو لإيلون ماسك يتحدث عن العملة المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم بث مقابلة أجراها إيلون ماسك يتحدث فيها عن العملة المشفرة على قناة يوتيوب، تابعة للحكومة الكورية الجنوبية، والتي تم اختراقها وإعادة تسميتها باسم "SpaceX Invest"، وفقاً لموقع Business Insider.

وناقش ماسك خلال المقابلة كيف اشترت شركته Tesla و SpaceX عملة البيتكوين كنسبة مئوية صغيرة من أصولها النقدية، وقال إن صانع السيارات الخاص به يقبل العملة المشفرة، والتي ساعد في تعزيزها بنسبة 10٪ بعد تغريدة عنها.

تعتبر هذه القناة الثالثة علي يوتيوب التي تديرها الحكومة الكوريا الجنوبية، ويتم اختراقها خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

تم تغيير اسم القناة إلى "SpaceX Invest" بحسب وكالة أنباء "يونهاب"، ويبدو أن لقطة شاشة نشرتها الوكالة تظهر مقطعًا من مقابلة في يونيو أجراها ماسك مع رئيس تحرير "بلومبيرج نيوز" جون ميكلثويت.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إن حكومة كوريا الجنوبية علمت بالخرق بعد ثلاث ساعات وأعادت الوصول إلى الحساب في حوالي الساعة 7.20 صباحًا.

تضم القناة حوالي 262،000 مشترك وتنشر بشكل نشط مقاطع فيديو حول سياسات الحكومة والأحداث الجارية، ذكرت صحيفة "جونغ أنغ إلبو" اليومية الكورية أن هذا هو ثالث حساب على يوتيوب تديره حكومة كوريا الجنوبية ويتم.

وكتبت الصحيفة نقلا عن بيان صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أن هويات ودوافع من يقفون وراء الهجمات لم تُعرف على الفور.

تم اختراق قناة يوتيوب التابعة لمنظمة السياحة الكورية مرتين الأسبوع الماضي وفي الوقت نفسه، تم اختراق قناة يوتيوب الخاصة بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا الجنوبية في 29 أغسطس لبث مقطع فيديو حول العملات المشفرة.

وأكدت شركة جوجل، الشركة الأم لموقع يوتيوب، حدوث الخروقات لكل من يونهاب وجونجانج إلبو، قائلة إنها ستحقق في سبب الهجمات.