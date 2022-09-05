أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات للأندرويد..يمكن للهاتف أيضًا أن يصاب بالفيروسات، وقد تحدثنا سابقًا في مقال عن كيفية حماية هاتفك من الفيروسات، والآن نقدم مقال بتطبيقات مكافحة الفيروسات في حال إصابتك بها إذا لم تكن قد نفذت ما قلنا في مقالنا السابق! تطبيقات الحماية من الفيروسات هي تطبيقات يمكنها حمايتك من الإختراق وانتهاك خصوصيتك، فما التطبيقات التي سأقدمها لك؟ تابع معي في هذا المقال.

جدول المحتويات

Avira Antivirus Security for Android

هو أحد أكبر وأفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات وإزالتها منه، Avira هو تطبيق شهير عرف كتطبيق لأجهزة الكومبيوتر على نظام الويندوز وغيره، وتلك النسخة هي نسخة الهاتف، فكما يمكن أن يصاب جهاز الكومبيوتر بالفيروسات فالهاتف ليس معصومًا من تلك الفيروسات أيضًا، و Avira تطبيق ممتاز لهذا الأمر، حيث يحتوي على تقنيات وأدوات رائعة وقوية، يتميز بتقنية رائعة للتعرف على الفيروسات، حيث ينجح في اكتشاف جميع الفيروسات المعروفة والغير معروفة تقريبًا، كما يقوم بحظر البرامج الخبيثة بعد اكتشافها، ثم إزالتها من الهاتف، وإضافة إلى ذلك هناك حماية ضد السرقة وماسح للخصوصية؛ والذي يكتشف التطبيقات التي تقوم بانتهاك الخصوصية على هاتفك وحظرها ثم إزالتها، كما يوجد VPN قوي ونظيف ولكن بحد أقصى 100 ميجا في اليوم، فهناك نسخة مدفوعة للتطبيق بها العديد من المميزات الإضافية للحماية ويوجد بها VPN لامحدود.

مميزات التطبيق:

تطبيق قوي لحماية الهاتف من الفيروسات.

تطبيق قوي لاكتشاف الفيروسات وإزالتها من الهاتف.

يحتوي أدوات قوية مثل الحماية من السرقة.

به ماسح للخصوصية لاكتشاف التطبيقات الخبيثة.

يوجد به VPN قوي ونظيف بحد أقصى 100 ميجا يوميًا.

ينجح في اكتشاف جميع الفيروسات والبرامج الخبيثة.

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مطور التطبيق: AVIRA السعر: Free

McAfee Mobile Security Free

يعد بذاته حزمة رائعة وعالية الآداء للحفاظ على الهاتف من خطر الفيروسات والبرامج الخبيثة وحمايته منها، فهو أحد أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات الشهيرة للهواتف، وأضاف مطوريه الكثير من الأدوات الهامة والرائعة عليه، كالجدار الناري والحماية لشبكات الواي فاي، وإذا كنت وليّ أمر فهناك إمكانية للتحكم الأبوي على هذا التطبيق، كما يتوفر به مدير لكلمات المرور لحمايتها من الإختراق، ومحسن لآداء الهاتف، وإضافة إلى ذلك شبكة VPN، وحماية تامة ضد التصيد، والجدير بالذكر أن التطبيق مدفوع بالكامل، حيث يبدأ سعره من 39,9 دولار/سنة.

مميزات التطبيق:

تطبيق قوي للحماية من الفيروسات.

يحتوي على الكثير من الأدوات القوية والرائعة.

يوجد به جدار ناري وحماية لشبكة الوايف اي.

يُمكن من التحكم الأبوي.

به مدير لكلمات المرور لحمايتها.

يعمل كمحسن لآداء الهاتف.

حماية للويب حيث يصبح إضافة حماية لمتصفح الإنترنت.

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السعر: Free

Norton 360

عُرف هذا التطبيق كأشهر التطبيقات القوية لجهاز الكومبيوتر والأجهزة اللوحية التي تحتوي على نظام ويندوز أو غيره من النظم للحماية من الفيروسات، ولكن هذه هي نسخته للهاتف المحمول، والتي تقدم آداء مذهل للحماية من الفيروسات، حيث يعد من أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات من بين منافسيه، يحتوي على العديد من الأدوات القوية للحماية، حيث يرصد كل الفيروسات والبرامج الخبيثة التي قد تخترق هاتفك، مثل فيروس الفدية الشهير، كما يقدم جدار ناري وحماية لشبكة الواي فاي، وتتوفر به إمكانية الرقابة الأبوية، ويحتوي على شبكة VPN خاصة وآمنة للدخول على الإنترنت، وبه حماية مميزة للخصوصية على الهاتف، ويقدم حماية خاصة للإنترنت من المواقع الملغمة التي يمكن أن تصيبك بفيروسات خطيرة، ويبدأ سعره من 19.99 دولار، والذي يعد أرخص من منافسيه مع تقديم آداء ومقابل قوي.

مميزات التطبيق:

تطبيق قوي لحماية الهاتف من الفيروسات.

به العديد من الأدوات الهامة والتي تقدم آداء قوي.

يحتوي على جدار ناري وحماية لشبكة الإنترنت.

يقدم حماية مميزة للخصوصية على هاتفك.

يحتوي على تخزين احتياطي وتختلف سعته بحسب النسخة التي اشتريتها.

هناك شبكة VPN خاصة وآمنة للدخول على الإنترنت.

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السعر: Free

Panda Dome Free Antivirus for Android

Panda Dome هو أحد أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات، التي تقع في منافسة بين التطبيقات التي سبق ذكرها وقد نجحت بشكلٍ جيد في تلك المنافسة، فيقدم تطبيق Panda Dome العديد من الأدوات المميزة والتي يحتاج إليها أي مستخدم، والأمر الجلل أنه يقوم بكشف الفيروسات والبرامج الخبيثة بشكلٍ جيد، ليس بنفس كفاءة Avira مثلًا ولكنه يظل يقدم تلك الخدمة الأساسية بشكل جيد ومقبول، والأهم بعد ذلك أنه يقدم تكاملًا جيدًا مع الساعات الذكية؛ وتلك ميزة لم تذكر في باقي التطبيقات، وهناك بالتأكيد مدير كلمات المرور للحفاظ عليها، ولزيادة التأكيد على هذه المهمة فهناك لوحة مفاتيح تحمي من رصد لوحة المفاتيح الإفتراضية للهاتف من قبل المخترقين، ويتمتع بتصميم جيد للواجهة وبسيطة في التعامل، وهناك النسخة المدفوعة التي يوجد بها VPN غير محدود بعكس النسخة المجانية، وتوجد بها أيضًا ميزة إطلاق جرس للإنذار عند ابتعاد الهاتف عنك للحفاظ عليه من السرقة.

مميزات التطبيق:

تطبيق قوي لحماية الهاتف من الفيروسات.

يقدر على اكتشاف الكثير من الفيروسات والبرامج الخبيثة.

يقدم تكاملًا مع الساعات الذكية.

يوجد به مدير لكلمات المرور ولوحة مفاتيح خاصة مؤمّنة.

يتوفر به VPN خاص بها آمن وسريع ولكن محدود.

يأتي بواجهة جميلة وبسيطة للتعامل.

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السعر: Free

Kaspersky Mobile Antivirus Free

من أكبر وأهم وأفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات للهاتف، اعتدنا أن نعرف Kaspersky كتطبيق حماية خاص بنظام الويندوز، ولكننا الآن نتحدث عن نسخة الهاتف من هذا التطبيق والتي امتازت بالكثير من الأدوات المميزة بشكل مجاني، وأول ما يعاب به أنه لا يقدم الفحص الآلي إلا في النسخة المدفوعة، فعليك أن تضغط زر المسح ليقوم بمسح هاتفك من الفيروسات والبرامج الخبيثة، ولكن عندما تفعل..يقدم آداء رائع في اكتشاف الفيروسات، وبه أدوات مثل الحماية المجانية ضد السرقة، ومسح البيانات عند بعد، كما أنه يتوافق أيضًا مع الساعات الذكية، وميزة التقاط صور للسارق متوفرة به أيضًا بشكل مجاني، ويمكنك العثور على الهاتف من خلال ميزة find my device حيث يمكنك تتبع موقعه، وفي النسخة المدفوعة هناك الحماية من التصيد، وفلترة الويب وأدوات قفل التطبيقات، حيث هي ميزات يمكنك أن تحصل عليها فقط إذا دفعت الرسوم.

مميزات التطبيق:

أحد أقوى تطبيقات الحماية من الفيروسات للهاتف.

به العديد من الأدوات المميزة المتوفرة مجانًا.

يقدم أداء قوي في اكتشاف الفيروسات والبرامج الخبيثة.

يقدم تكامل جيد مع الساعات الذكية.

كما توجد ميزة الحماية من السرقة.

توجد ميزة العثور على الجهاز.

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السعر: Free

Bitdefender Total Security

تطبيق Bitdefender هو أحد أهم التطبيقات التي لا يمكننا تجاهلها، يعد من أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات للهاتف، حيث يمتلك قدرة رائعة على تصيد البرمجيات الخبيثة وإزالتها، حيث لديه قاعدة بيانات هائلة للبرمجيات الخبيثة، حيث يمكنه الحماية من أغلب الفيروسات الموجودة إن لم يكن كلها، والجدير بالذكر أنه يعمل سحابيًا، أي أنه لا يقوم بإَضافة أي ضغوط على هاتفك، وهناك عدة أدوات متميزة في هذا التطبيق..كالرقابة الأبوية وكمدير كلمات المرور لحمايتها من الإختراق، وهناك حيث يمكنك تحسين النظام من خلال أداة تحسين النظام في التطبيق.

مميزات التطبيق:

من أٌقوي تطبيقات الحماية من الفيروسات للهواتف.

يمتلك قدرة رائعة في الحماية من الفيروسات.

يمكنه الحماية من التصيد بشكلٍ جيد.

به العديد من الأدوات المتميزة والتي تعمل بشكل جيد.

به أداة الرقابة الأبوية.

يوجد به مدير لكلمات المرور.

به شبكة VPN خاصة وآمنة وسريعة.

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السعر: Free

TotalAV

TotalAV هو أحد أبسط وأسهل تطبيقات مكافحة الفيروسات للإستخدام من قبل أي مستخدم، حيث يمتاز بتصميم بسيط للواجهة الخاصة به، كما أنه مدعوم بأداة لتصيد البرمجيات الخبيثة تعمل بشكل قوي، حيث يمكنه أن يكتشف غالبية الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي قد تصيب هاتفك، كما أنه هناك أدوات رائعة أخرى؛ كجدار ناري لحماية شبكة الإنترنت الخاصة بك، و شبكة VPN خاصة وآمنة، وهناك أداة لتحسين آداء هاتفك، وبالتأكيد هناك الرقابة الأبوية، وأداة إدارة كلمة المرور لحماية كلمات المرور الخاصة بك من الإختراق.

مميزات التطبيق:

أحد أقوى تطبيقات الحماية من الفيروسات للهواتف.

سهولة استخدامه وبساطة تصميمه.

التمكن من فحص غالبية البرمجيات الخبيثة وتصيدها.

وجود جدار لحماية شبكة الإنترنت الخاصة بك.

يحتوي على VPN آمن وسريع.

به أداة الرقابة الأبوية.

يمكنه تحسين الجهاز من خلال الأداة الخاصة بذلك

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السعر: Free

Trend Micro

Trend micro هو أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات للهواتف التي تقدم آداء عالي وقوي في مكافحة واكتشاف الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، حيث يمتلك العديد من الأدوات التي تتسم بقدرة جيدة على تقديم مهامها، حيث هناك الحماية من سرقة البيانات الخاصة بك، ومدير لكلمات المرور لحماية كلمات المرور من الإختراق، ويوجد شبكة VPN آمنة وسريعة، كما أنه لديه تكامل جيد جدا مع غالبية المتصفحات المعروفة؛ حيث يقدم آداء جيد في الحماية على الإنترنت من المواقع الخبيثة والإعلانات والروابط الغير آمنة لحمايتك.

مميزات التطبيق:

أحد أفضل تطبيقات الحماية من الفيروسات للهاتف.

لديه تكامل مع متصفحات الإنترنت لتقديم الحماية من المواقع الخبيثة.

رصد غالبية الفيروسات التي يمكن أن تصيب هاتفك.

ذو تصميم جيد للواجهة مما يجعله سهل الإستخدام.

هناك أداة لتحسين آداء هاتفك.

به مدير لكلمات المرور.

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السعر: Free

Malwarebytes

Malwarsbytes هو أحد أبسط تطبيقات مكافحة الفيروسات للهواتف، التي يمكنك الحصول عليها على هاتفك، يتميز بقدر جيدة في اكتشاف غالبية الفيروسات التي بإمكانها إصابة هاتفك ولكن ليس بنفس كفاءة البرامج السابقة، والأهم به أنه يقدم حماية جيدة للغاية للإنترنت؛ حماية من المواقع والروابط والإعلانات الخبيثة التي يمكنها إصابة هاتفك، وبه شبكة VPN آمنة وسريعة.

مميزات التطبيق:

أحد أبسط وأفضل تطبيقات الحماية من الفيروسات للهاتف.

يتميز بقدرة جيدة في اكتشاف الفيروسات.

يقدم حماية جيدة على الإنترنت.

يمكنه الحماية من المواقع والروابط والإعلانات الخبيثة.

به شبكة VPN آمنة وسريعة.

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السعر: Free