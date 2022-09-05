شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق حساب تويتر لوزير فى ولاية "تاميل نادو" بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير أن حساب وزير ولاية "تاميل نادو" في سنثيل بالاجي بالهند على تويتر تعرض للاختراق لبضع ساعات أمس، وبحسب ما ورد نشر المتسللون تغريدات تروج للعملات المشفرة بعد تغيير صورة الملف الشخصي للحساب، وفقاً لموقع gadgets360.

وساعدت خدمة المدونات الصغيرة الوزير على استعادة الوصول إلى حسابه عبر البريد إلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور، ويعتبر هو الأحدث من بين العديد من السياسيين والحسابات الحكومية الرسمية التي تعرضت حساباتهم للخطر خلال الأشهر الماضية.

يقال إن حساب الوزير تعرض للاختراق بسبب البرامج الضارة، وفقًا للتقرير الذي يستشهد بـDMK MLA T R B Rajaa ، الذي كتب إلى Twitter طالبًا بحل المشكلة.

الوزير هو الأحدث بين العديد من السياسيين والحسابات ذات الصلة بالحكومة في الهند التي تم اختراقها على تويتر خلال الأشهر الماضية، تم اختراق حساب تويترفي أبريل الماضي لمكتب رئيس وزراء" UP Yogi Adityanath"في الهند، وتم إرسال ما يقرب من 500 تغريدة قبل استعادة الحساب مرة أخرى، أيضاً في يناير الماضي، تم اختراق حساب تويتر التابع للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث بالهند، في حين تم اختراق حساب رئيس الوزراء ناريندرا مودي أيضًا، وتم نشر تغريدة تتعلق به في ديسمبر الماضي.