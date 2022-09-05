شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تختبر مركبة مسيّرة تحلق فى الفضاء القريب ببطاريات شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت بنجاح مركبة QMX-50 المسيّرة ثنائية الأجسام الصينية المخصصة للفضاء القريب بعد أن قامت برحلة استغرقت 26 دقيقة فى الفضاء القريب حسبما نقلت RT.

وأجرت الصين اختبارا ناجحا لمسيّرة QMX-50 التي تخصص للتحليق فى مدار الأرض بواسطة بطاريات شمسية.

وأفادت بذلك يوم 4 سبتمبر وكالة "شنخوا" الصينية نقلا عن مؤسسة صناعة الطائرات الصينية.

وقالت الوكالة إن مركبة QMX-50 المسيّرة كبيرة الحجم وثنائية الأجسام المخصصة للتحليق فى الفضاء القريب تم تصميمها فى معهد AVIC الصيني للطيران.

وأٌقلعت المركبة من منطقة مدينة ويلين بمحافظة شانسي الصينية وقامت برحلة لمدة 26 دقيقة، ثم هبطت بنجاح على الأرض.

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن المسيّرة الأولى ثنائية الأجسام وبطيئة السرعة والمخصصة للفضاء القريب تعتمد على البطاريات الشمسية من تصنيع معهد AVIC الصيني للطيران.