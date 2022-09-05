تكنولوجيا: روس كوسموس: تحقيق البرنامج القمرى الروسى بحاجة إلى تعاون دولى واسع النطاق

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القاهرة - سامية سيد - يتطلب تحقيق مشاريع مثل البرنامج القمري إلى التعاون الدولي واسع النطاق، أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف في خطاب ألقاه في فعالية "ماراثون المعرفة" التنويرية التي أقامتها جمعية "زناني" الروسية حسبما نقلت RT.

وقال:" أنا مقتنع بأن من الصعب تحقيق هذا المشروع من ناحيتيْن مالية وتقنية حتى من قبل دولة كبيرة مثل روسيا بمفردها، وتتطلب مثل هذا المشاريع التعاون الدولي واسع النطاق".

وأضاف قائلا:" إن البرنامج القمرى الأمريكي تطلب إقامة التعاون الواسع مع الشركاء".

ومضى قائلا:" إننا نبحث الآن عن سبل للتعاون مع بلدان صديقة وبالدرجة الأولى مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك لمضاعفة جهودنا في سبيل استصلاح القمر والفضاء البعيد".

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وإدارة الفضاء القومية الصينية اتفقتا في نوفمبر عام 2017 على تطوير برنامج التعاون لأعوام 2018 – 2022.

وتضمن البرنامج 6 أقسام بما فيها قسم دراسة القمر والفضاء البعيد، قسم العلم الفضائي والتكنولوجيات الفضائية، قسم الأقمار الصناعية والتعاون في مجال استشعار الأرض عن بعد، ومن أجل تحقيق البرنامج تم تشكيل فرق العمل.

وفي مارس الماضي وقّع المدير السابق لـ"روس كوسموس" دميتري روغوزين ورئيس إدارة الفضاء الصينية جان كاتزانغ مذكرة التفاهم من أجل تطوير التعاون في مجال إنشاء مشروع المحطة القمرية الدولية.